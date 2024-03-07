55-летняя Буланова заговорила о разнице в возрасте с мужем

В день своего 55-летия, 6 марта, Буланова поделилась с журналистами сложностями, с которыми ей пришлось столкнуться после свадьбы с молодым предпринимателем Валерием Рудневым. Разница в возрасте между супругами составляет почти 20 лет. По этому поводу Татьяне пришлось прочесть немало откровенно издевательских публикаций и высказываний в сети. Но певица решила не унывать, ведь если о ней пишут, значит помнят — она интересна людям.