55-летняя Буланова заговорила о разнице в возрасте с мужем

Posted 7 марта, 18:06
Published 7 марта, 18:06
Modified 9 сентября, 19:50
Updated 9 сентября, 19:50
В день своего 55-летия, 6 марта, Буланова поделилась с журналистами сложностями, с которыми ей пришлось столкнуться после свадьбы с молодым предпринимателем Валерием Рудневым. Разница в возрасте между супругами составляет почти 20 лет. По этому поводу Татьяне пришлось прочесть немало откровенно издевательских публикаций и высказываний в сети. Но певица решила не унывать, ведь если о ней пишут, значит помнят — она интересна людям.
Татьяна уверяет, что такие публикации ее не беспокоят. Она убеждена, что у каждого известного человека есть завистники и недоброжелатели.
О прежних браках певица также не жалеет: несмотря на то, что отношения не были безоблачными, благодаря им она смогла многому научиться. Татьяна призналась, что в мужчинах ее привлекают внимание и надежность, также она ценит взаимопонимание и доверие между партнерами.
Звезда эстрады рассказала, что новый супруг любит ее и с уважением относится к ее сыновьям. Молодые люди оценили такое отношение, поэтому приняли Валерия в семью.
В разговоре о разнице в возрасте с супругом Татьяна отметила, что для нее это не имеет значения. Певица подчеркнула, что рядом с ней сейчас находится настоящий мужчина, о котором она мечтала с юных лет — заботливый, умный и сильный.
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