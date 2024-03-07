10 вредных кулинарных привычек, которые могут оказаться коварнее Волан-де-Морта

Обратный случай, когда не нужно торопиться мыть продукты в воде. Дело в том, что вредные микроорганизмы, которые содержатся в мясе, могут попасть на руки, раковину, разделочные доски и другие поверхности. Если при тепловой обработке продуктов они погибнут, то на кухонных поверхностях останутся и размножатся. Потом патогены попадут на овощи или другие продукты, которые едят сырыми, а это прямой путь к пищевому отравлению.