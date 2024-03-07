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Posted 7 марта, 05:06

Published 7 марта, 05:06

Modified 9 сентября, 19:45

Updated 9 сентября, 19:45

В сегодняшнем материале составили кулинарный чек-лист привычек

10 вредных кулинарных привычек, которые могут оказаться коварнее Волан-де-Морта

7 марта 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
В сегодняшнем материале составили кулинарный чек-лист привычек
Существуют настолько распространенные вредные кулинарные привычки, что сложно найти человека, который бы их не имел. Даже опытные повара иногда допускают подобные ошибки. Тем временем вредные кухонные привычки иногда настолько опасны, что могут стоить здоровья.

В сегодняшнем материале составили кулинарный чек-лист привычек, от которых срочно нужно отказаться в 2024 году.

Кипячение меда

Кипячение меда в процессе готовки — это не просто плохая привычка, но серьезная кулинарная ошибка. Если этот продукт слишком сильно нагреть, то из полезного компонента сладких блюд и выпечки он превращается во вредный канцероген или как минимум теряет свою пользу. К слову о канцерогенах: не стоит сильно раскалять масло для жарки — при избыточно высокой температуре в нем образуются вредные для организма вещества.

Разморозка мяса при комнатной температуре

Смысл заморозки в том, чтобы остановить размножение вредных бактерий. Пока мясо постепенно оттаивает на кухне, микроорганизмы начинают активно размножаться. Поэтому размораживать продукты лучше всего в некомфортной для микробов среде: в микроволновой печи или на полке в холодильнике.

Мыть руки перед приготовлением пищи нужно обязательноМыть руки перед приготовлением пищи нужно обязательно
Мыть руки перед приготовлением пищи нужно обязательно. Фото: Изображение Midjourney

Игнорирование правил гигиены

Мыть руки перед приготовлением пищи нужно обязательно, даже если они чистые. Коварные микробы не дремлют и, попав в еду, начинают активно размножаться. Результатом приема загрязненной пищи может стать сбой в работе кишечника. Привычка мыть руки до и после готовки — действительно залог здоровья.

Промывание сырого мяса

Обратный случай, когда не нужно торопиться мыть продукты в воде. Дело в том, что вредные микроорганизмы, которые содержатся в мясе, могут попасть на руки, раковину, разделочные доски и другие поверхности. Если при тепловой обработке продуктов они погибнут, то на кухонных поверхностях останутся и размножатся. Потом патогены попадут на овощи или другие продукты, которые едят сырыми, а это прямой путь к пищевому отравлению.

Недостаточная прожарка или проваривание

Золотое правило всех кулинаров: пищу важно подвергать тщательной тепловой обработке. Непрожаренная рыба или непроваренное мясо — потенциальный источник болезней и паразитов. Вот почему важно избавиться от вредной привычки готовить мясные блюда альденте.

Дегустация просроченной и испортившейся едыДегустация просроченной и испортившейся еды
Дегустация просроченной и испортившейся еды. Фото: Изображение Midjourney

Дегустация просроченной и испортившейся еды

Надо доесть, пока не испортилось — кулинарная вредная привычка, которая должна исчезнуть навсегда. Даже небольшое количество бактерий, которые успели размножиться и испортить еду, способно вызвать серьезное отравление. Попробовав на вкус такое блюдо, вы рискуете попасть в больницу.

Маринование мяса при комнатной температуре

Еще одна вредная привычка, которая часто встречается у любителей домашнего шашлыка. Не стоит мариновать мясо при комнатной температуре. Лучше всего, если оно попадет из холодильника прямо на мангал или в сковороду.

Снятие пробы с сырого теста

Не стоит забывать, что в составе теста есть яйца — потенциальный носитель сальмонеллы. Другой ингредиент — мука — иногда бывает заражен кишечной палочкой, что тоже опасно для того, кто, например, собирается снять пробу с теста на сахар.

Экономия на губках для мытья посуды

Представьте, сколько микробов скапливается на влажных и загрязненных предметах кухонного обихода. Поэтому часто менять губки для посуды — полезная привычка. Если нет возможности часто их менять, стоит хотя бы тщательно мыть предметы с дезинфицирующим средством.

Покупать или готовить много еды впрок

Времена дефицита давно позади, но многие из нас по привычке продолжают забивать холодильник до отказа. Результат — много испортившихся продуктов и полное отсутствие экономии. Кроме того, тесное соседство продуктов в холодильнике способствует активному распространению вредных бактерий.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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