10 вредных кулинарных привычек, которые могут оказаться коварнее Волан-де-Морта

Posted 7 марта, 05:06
Published 7 марта, 05:06
Modified 9 сентября, 19:45
Updated 9 сентября, 19:45
В сегодняшнем материале составили кулинарный чек-лист привычек, от которых срочно нужно отказаться в 2024 году.
Кипячение меда в процессе готовки — это не просто плохая привычка, но серьезная кулинарная ошибка. Если этот продукт слишком сильно нагреть, то из полезного компонента сладких блюд и выпечки он превращается во вредный канцероген или как минимум теряет свою пользу. К слову о канцерогенах: не стоит сильно раскалять масло для жарки — при избыточно высокой температуре в нем образуются вредные для организма вещества.
Смысл заморозки в том, чтобы остановить размножение вредных бактерий. Пока мясо постепенно оттаивает на кухне, микроорганизмы начинают активно размножаться. Поэтому размораживать продукты лучше всего в некомфортной для микробов среде: в микроволновой печи или на полке в холодильнике.
Мыть руки перед приготовлением пищи нужно обязательно, даже если они чистые. Коварные микробы не дремлют и, попав в еду, начинают активно размножаться. Результатом приема загрязненной пищи может стать сбой в работе кишечника. Привычка мыть руки до и после готовки — действительно залог здоровья.
Обратный случай, когда не нужно торопиться мыть продукты в воде. Дело в том, что вредные микроорганизмы, которые содержатся в мясе, могут попасть на руки, раковину, разделочные доски и другие поверхности. Если при тепловой обработке продуктов они погибнут, то на кухонных поверхностях останутся и размножатся. Потом патогены попадут на овощи или другие продукты, которые едят сырыми, а это прямой путь к пищевому отравлению.
Золотое правило всех кулинаров: пищу важно подвергать тщательной тепловой обработке. Непрожаренная рыба или непроваренное мясо — потенциальный источник болезней и паразитов. Вот почему важно избавиться от вредной привычки готовить мясные блюда альденте.
Надо доесть, пока не испортилось — кулинарная вредная привычка, которая должна исчезнуть навсегда. Даже небольшое количество бактерий, которые успели размножиться и испортить еду, способно вызвать серьезное отравление. Попробовав на вкус такое блюдо, вы рискуете попасть в больницу.
Еще одна вредная привычка, которая часто встречается у любителей домашнего шашлыка. Не стоит мариновать мясо при комнатной температуре. Лучше всего, если оно попадет из холодильника прямо на мангал или в сковороду.
Не стоит забывать, что в составе теста есть яйца — потенциальный носитель сальмонеллы. Другой ингредиент — мука — иногда бывает заражен кишечной палочкой, что тоже опасно для того, кто, например, собирается снять пробу с теста на сахар.
Представьте, сколько микробов скапливается на влажных и загрязненных предметах кухонного обихода. Поэтому часто менять губки для посуды — полезная привычка. Если нет возможности часто их менять, стоит хотя бы тщательно мыть предметы с дезинфицирующим средством.
Времена дефицита давно позади, но многие из нас по привычке продолжают забивать холодильник до отказа. Результат — много испортившихся продуктов и полное отсутствие экономии. Кроме того, тесное соседство продуктов в холодильнике способствует активному распространению вредных бактерий.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14