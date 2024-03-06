Топ-5 популярных мифов о яйцах: о вреде, пользе, хранении, приготовлении

Такой миф, судя по всему, родился, исходя из постулата о том, что все продукты должны быть свежими. Так-то оно так, только вот яйца только что из-под несушки в магазине вы вряд ли найдете. Как правило, этот продукт появляется на витринах спустя какое-то время. И они ничем не уступают свежайшим деревенским экземплярам. Более того, скорлупа у яиц, которые чуть полежали, лучше поддается чистке после варки.