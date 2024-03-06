Топ-5 популярных мифов о яйцах: о вреде, пользе, хранении, приготовлении

Posted 6 марта, 08:01
Published 6 марта, 08:01
Modified 9 сентября, 19:43
Updated 9 сентября, 19:43
На просторах интернета часто можно стать свидетелем обсуждений о том, какие яйца полезнее — коричневые или белые. Как отмечают фермеры, цвет зависит от породы несушек. А диетологи утверждают, что продукт, независимо от цвета, имеет одинаковое содержание питательных веществ.
Это распространенное мнение высказывают те, кто привык употреблять коктейли из сырого продукта, чтобы таким образом увеличить мышечную массу. Но это является заблуждением. Сырое и вареное яйцо содержит одинаковое количество белка, информируют диетологи.
До недавнего времени считалось, что куриный желток является источником холестерина, который провоцирует такое заболевание, как атеросклероз. В связи с чем диетологи не рекомендовали употреблять его много и называли оптимальную норму потребления, дабы не навредить здоровью: не более одного в день. Но новейшие исследования доказывают, что желток не вредит организму человека.
Такой миф, судя по всему, родился, исходя из постулата о том, что все продукты должны быть свежими. Так-то оно так, только вот яйца только что из-под несушки в магазине вы вряд ли найдете. Как правило, этот продукт появляется на витринах спустя какое-то время. И они ничем не уступают свежайшим деревенским экземплярам. Более того, скорлупа у яиц, которые чуть полежали, лучше поддается чистке после варки.
В яйцах содержится огромное количество витаминов (A, E, D) и полезных макро- и микроэлементов (биотин, кальций, йод, фосфор). Конечно, будущим мамам нельзя лишать себя такого ценного продукта. Единственное — нельзя употреблять его в сыром виде во избежание сальмонеллеза.
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