Не модели и не певицы: чем занимались жены миллиардеров до замужества

Posted 6 марта, 06:25
Published 6 марта, 06:25
Modified 9 сентября, 19:42
Updated 9 сентября, 19:42
Будущая жена самого известного миллиардера Америки Билла Гейтса Мелинда родилась в простой семье инженера и домохозяйки. Родители делали акцент на блестящем образовании детей. Мелинда имеет сразу два диплома — по экономике и программированию. В 1987 году девушка устроилась на работу в компанию Microsoft, где и познакомилась с Биллом. В 1994 году влюбленные вступили в брак, который продлился 27 лет. У супругов трое взрослых детей.
Крупнейший инвестор Америки Уоррен Баффет — обладатель огромнейшего состояния в 113 млрд долларов. Второй супругой миллиардера стала Астрид Менкс: ей на момент свадьбы было 60 лет, а жениху 70. При этом пара была знакома много лет. Бизнесмен встретил Астрид, еще будучи женатым первым браком. Тогда женщина работала официанткой и была очень дружна с первой женой Баффета. Только овдовев, Уоррен смог предложить Астрид, которой симпатизировал все эти годы, руку и сердце.
Маккензи — первая супруга основателя и владельца Amazon Джеффа Безоса. В свое время она окончила Принстонский университет. Будучи студенткой, девушка работала посудомойкой, официанткой, няней. Первое же место работы стало для нее судьбоносным — в 1993 году она познакомилась с будущим мужем и стала его верной соратницей на долгие годы. Супруги развелись в 2019 году, воспитав троих сыновей и одну приемную дочь. После развода бывшая жена миллиардера осуществила свою давнюю мечту и стала известной писательницей.
Будущая жена председатель совета директоров компании Meta* (признана в РФ экстремистской организацией) Марка Цукерберга родилась в нуждающейся семье китайских иммигрантов. Присцилла Чан обожала учиться и после окончания школы выиграла грант на обучение в Гарварде. Там же она и встретила будущего мужа. Марк и Присцилла поженились в 2012 году, еще до того, как мужчина стал миллиардером. Затем Чан поступила в медшколу Калифорнийского университета, получила диплом педиатра. Супруги воспитывают троих детей.
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