Не модели и не певицы: чем занимались жены миллиардеров до замужества

Крупнейший инвестор Америки Уоррен Баффет — обладатель огромнейшего состояния в 113 млрд долларов. Второй супругой миллиардера стала Астрид Менкс: ей на момент свадьбы было 60 лет, а жениху 70. При этом пара была знакома много лет. Бизнесмен встретил Астрид, еще будучи женатым первым браком. Тогда женщина работала официанткой и была очень дружна с первой женой Баффета. Только овдовев, Уоррен смог предложить Астрид, которой симпатизировал все эти годы, руку и сердце.