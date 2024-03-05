Опальная королева эстрады: коллеги бойкотируют Аллу Пугачеву

Posted 5 марта, 16:23
Published 5 марта, 16:23
Modified 9 сентября, 19:38
Updated 9 сентября, 19:38
В соцсетях активно распространяется видеоклип на новую музыкальную композицию Пугачевой, получившую название «Не беспокойся за меня». Первые публикации видео сделали бывший и настоящий супруги примадонны — певец Филипп Киркоров и юморист Максим Галкин (причисленный Минюстом России к перечню иноагентов).
Музыку к композиции написал Константин Губин, он же выступил соавтором текста. В песне Алла Борисовна, предположительно, обращается к мужу, призывая не беспокоиться за нее.
Филипп Киркоров сопроводил публикацию с клипом текстом, в котором выразил благодарность Константину Губину, как автору музыки, и самой Алле «за такой проникновенный текст». Он признался Пугачевой в любви и закончил послание эмодзи в виде сердечка.
Примерно такой же эффект композиция оказала на телеведущую Леру Кудрявцеву.
Некоторые известные личности предпочли дистанцироваться от творчества Пугачевой
В частности, музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал очередной шедевр Аллы Борисовны, заявив журналистам NEWS.ru, что о певице следует забыть как о позавчерашнем дне, поскольку «ее история окончена навсегда».
Продюсер Иосиф Пригожин высказался более мягко, заявив, что просто никогда не был фанатом примадонны и «увлекается другой музыкой», поэтому новый трек не слышал и слушать не будет. При этом он подчеркнул, что признает талант Пугачевой и с уважением относится к ее статусу.
Экстравагантный исполнитель Юрий Лоза признался, что тоже не знаком с песней «Не беспокойся за меня» и не знает, будет ли ее слушать. «Меня интересуют исключительно технические моменты», — увильнул от прямого ответа музыкант.
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