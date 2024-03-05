Опальная королева эстрады: коллеги бойкотируют Аллу Пугачеву

Продюсер Иосиф Пригожин высказался более мягко, заявив, что просто никогда не был фанатом примадонны и «увлекается другой музыкой», поэтому новый трек не слышал и слушать не будет. При этом он подчеркнул, что признает талант Пугачевой и с уважением относится к ее статусу.