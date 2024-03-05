Лимон — панацея от всех вирусов: во что верить, а что считать преувеличением

Говоря о пользе лимона для организма, обычно упоминают высокую концентрацию в нем витамина С. И это действительно так, однако в шиповнике содержится гораздо больше витамина С. Так, для удовлетворения суточной потребности в этом витамине потребуется съесть не менее 200 г лимона, а вот шиповник будет нужен в гораздо меньшем объеме.