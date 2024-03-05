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Posted 5 марта, 16:09

Published 5 марта, 16:09

Modified 9 сентября, 19:38

Updated 9 сентября, 19:38

Почему лимон — это не только польза для здоровья

Лимон — панацея от всех вирусов: во что верить, а что считать преувеличением

5 марта 2024, 16:09
Фото: 1MI
Почему лимон — это не только польза для здоровья
Лимон называют одним из самых полезных продуктов, а некоторые люди уверены, что его можно использовать буквально как панацею, в качестве лекарства от всех болезней. Так ли это на самом деле — разбираемся в этом материале.

Чем полезен лимон

Говоря о пользе лимона для организма, обычно упоминают высокую концентрацию в нем витамина С. И это действительно так, однако в шиповнике содержится гораздо больше витамина С. Так, для удовлетворения суточной потребности в этом витамине потребуется съесть не менее 200 г лимона, а вот шиповник будет нужен в гораздо меньшем объеме.

Важно отметить, что витамин С, если он поступает в организм с избытком, имеет свойство «задерживаться» в нем. Впрочем, если со здоровьем нет проблем, то он будет быстро выводиться. Самый полезный для здоровья способ употребления лимона в пищу — со злаковыми продуктами, творогом или чаем.

Регулярное употребление в пищу лимонов обеспечивает антисептический эффект, кроме того, в организм начинают поступать антиоксиданты. Они благоприятным образом влияют на состояние ногтей, волос и кожи. Кроме того, лимон помогает избавиться от стресса, улучшает настроение. Кроме того, продукт может стать отличной профилактикой простудных, инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Лимон может стать отличной профилактикой простудных заболеванийЛимон может стать отличной профилактикой простудных заболеваний
Лимон может стать отличной профилактикой простудных заболеваний. Фото: Изображение Midjourney

Вредны ли лимоны

Лимоны, как и любые другие продукты питания, следует употреблять умеренно, в разумном количестве. Особенно эта рекомендация касается тех, кто имеет склонность к аллергии. Она может проявиться в виде кожных покраснений, сыпи и зуда.

С осторожностью лимоны рекомендуется употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Такая пища может обострить уже имеющиеся хронические заболевания. В частности, лимоны не рекомендуется употреблять на голодный желудок, в том числе пить натощак воду с лимоном и с имбирем.

Лимоны не рекомендуется употреблять на голодный желудокЛимоны не рекомендуется употреблять на голодный желудок
Лимоны не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Фото: 1MI

А еще лимоны могут оказывать разрушительное воздействие на зубную эмаль. Все дело в повышенной кислотности продукта, сок которого буквально разъедает эмаль, и особенно это ощущают люди с чувствительными зубами. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, лучше употреблять лимоны в пищу умеренно и не забывать полоскать рот водой.

#Здоровье#Еда#Вирус#Лимон#Вирусные заболевания
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