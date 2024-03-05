Лимон — панацея от всех вирусов: во что верить, а что считать преувеличением

Posted 5 марта, 16:09
Published 5 марта, 16:09
Modified 9 сентября, 19:38
Updated 9 сентября, 19:38
Говоря о пользе лимона для организма, обычно упоминают высокую концентрацию в нем витамина С. И это действительно так, однако в шиповнике содержится гораздо больше витамина С. Так, для удовлетворения суточной потребности в этом витамине потребуется съесть не менее 200 г лимона, а вот шиповник будет нужен в гораздо меньшем объеме.
Важно отметить, что витамин С, если он поступает в организм с избытком, имеет свойство «задерживаться» в нем. Впрочем, если со здоровьем нет проблем, то он будет быстро выводиться. Самый полезный для здоровья способ употребления лимона в пищу — со злаковыми продуктами, творогом или чаем.
Регулярное употребление в пищу лимонов обеспечивает антисептический эффект, кроме того, в организм начинают поступать антиоксиданты. Они благоприятным образом влияют на состояние ногтей, волос и кожи. Кроме того, лимон помогает избавиться от стресса, улучшает настроение. Кроме того, продукт может стать отличной профилактикой простудных, инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Лимоны, как и любые другие продукты питания, следует употреблять умеренно, в разумном количестве. Особенно эта рекомендация касается тех, кто имеет склонность к аллергии. Она может проявиться в виде кожных покраснений, сыпи и зуда.
С осторожностью лимоны рекомендуется употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Такая пища может обострить уже имеющиеся хронические заболевания. В частности, лимоны не рекомендуется употреблять на голодный желудок, в том числе пить натощак воду с лимоном и с имбирем.
А еще лимоны могут оказывать разрушительное воздействие на зубную эмаль. Все дело в повышенной кислотности продукта, сок которого буквально разъедает эмаль, и особенно это ощущают люди с чувствительными зубами. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, лучше употреблять лимоны в пищу умеренно и не забывать полоскать рот водой.
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