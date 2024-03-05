Как живут российские звезды — самые роскошные особняки знаменитостей

Posted 5 марта, 18:24
Published 5 марта, 18:24
Modified 9 сентября, 19:40
Updated 9 сентября, 19:40
Российская звезда поп-музыки владеет ни много ни мало полуостровом. На площади в 1 гектар в пойме Москвы-реки расположилась роскошная усадьба с трехэтажным дворцом, теннисным кортом, часовней, фонтаном, зоной отдыха, плодовым садом, небольшим прудом и отдельными постройками для прислуги.
Киркоров утверждает, что интерьер особняка придумал сам. Российская звезда эстрады предпочла стиль неоклассицизма: массивная дубовая парадная лестница, мягкая мебель с декорированными подушками, просторный холл, обивка из красного бархата, медвежья шкура в гостиной.
Примерная стоимость дома короля отечественной поп-музыки — 12 млн долларов.
Трехэтажный роскошный особняк звезды российского балета расположен в Подмосковье. И внешнее, и внутреннее убранство напоминает сказочный дворец: семь огромных комнат в светлых и белых тонах, позолоченные бра, лепнина, фрески, хрустальные люстры, тяжелые портьеры, мебель и сантехника в античном стиле.
По самым скромным подсчетам, замок знаменитой российской балерины оценивается примерно в 120 млн рублей.
Звезда отечественного шансона поселилась в известном элитном поселке Рублевка. Впечатляет не столько роскошный внешний вид особняка, сколько его внутренняя отделка. Практически весь интерьер сделан на заказ — лепнину создавали лучшие итальянские мастера, а кованые перила — дело рук российских умельцев. Поражают люстры из муранского стекла, витражные окна, мебель с позолотой, мраморная отделка.
Дворец Михайлова оценивается примерно в миллион евро.
Пара звезд отечественного спорта Яна Рудковская и Евгений Плющенко владеют трехэтажным особняком в Московской области. Хозяйка апартаментов утверждает, что стиль для оформления и декора — ар-деко. Однако интерьер и отделка выполнены с поистине русским размахом и внутри дом больше напоминает музей: много блеска, парящие парные люстры, мебель из карельской березы, миланская сантехника, дизайнерские сундуки.
Примерная стоимость дома звездной пары — около 800 млн рублей.
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