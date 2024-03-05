Как живут российские звезды — самые роскошные особняки знаменитостей

Пара звезд отечественного спорта Яна Рудковская и Евгений Плющенко владеют трехэтажным особняком в Московской области. Хозяйка апартаментов утверждает, что стиль для оформления и декора — ар-деко. Однако интерьер и отделка выполнены с поистине русским размахом и внутри дом больше напоминает музей: много блеска, парящие парные люстры, мебель из карельской березы, миланская сантехника, дизайнерские сундуки.