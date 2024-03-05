Из чего на самом деле изготавливают продукты, знакомые с детства

Posted 5 марта, 05:12
Published 5 марта, 05:12
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
Однако существуют продукты с неочевидным составом, который можно узнать, только внимательно прочитав список ингредиентов. Расскажем о них в сегодняшнем материале, а заодно окунемся в детство.
Неоднозначная сладость из СССР, которая у некоторых вызывает ностальгию по детству, а у других — отвращение. Бытует мнение, что гематоген изготавливают из бычьей крови. Это не совсем так. В основе состава этого продукта лежит белок альбумин. Как раз его и добывают из крови коров.
Своеобразный «сыр» на основе сои или, если быть точнее, соевого молока. Его производят из соевых бобов и загущают с помощью коагулянта. Получается подобие творога. Затем продукт спрессовывают в пласты. Назвать тофу продуктом из детства могут разве что люди, родившиеся после 2000 года. Однако на современной кухне он давно не редкость.
Этот продукт еще в позднем СССР, заслужил народное звание «обманки». Еще бы, ведь в его составе, несмотря на название, нет ни грамма крабового мяса. Палочки изготавливают из минтая, добавляя к рыбному фаршу яичный белок и пшеницу.
Это масло не растительного (как многие думают), а животного происхождения. По сути, этот продукт представляет собой прокипяченное сливочное масло. В отличие от топленого масла, этот продукт нельзя назвать знакомым с детства, зато в современном мире он известен очень широко.
Привычный ингредиент вкусной каши большинству из нас знаком с детства. Этот продукт, знакомый со времен СССР настолько популярен, что используется в творчестве: умельцы делают из манки целые картины. Однако не всем известно, из чего же делают саму манку. Ответ прост: крупу получают в результате перемалывания пшеницы.
Этот продукт состоит из кунжутной пасты, нутового пюре, чеснока и лимонного сока. Пожалуй самый необычный компонент хумуса — кунжутную пасту — получают из перемолотых семян кунжута с добавлением небольшого количества воды.
Состав этого продукта хорошо известен тем, кто хоть раз пытался приготовить его в домашних условиях. Среди ингредиентов растительное масло, лимонный сок, яичные желтки. В составе фабричного майонеза также присутствуют ароматизаторы и консерванты. Зато раньше, в некогда дефицитный в СССР продукт лишних компонентов не добавляли, что значительно сокращало его срок годности.
Любимые актрисами и фотомоделями диетические хлебцы изготавливают всего из трех компонентов: муки (ржаной или пшеничной), воды и соли. В отличие от обычного хлеба, который остается свежим всего несколько часов, хлебцы могут храниться до 18 — 20 месяцев.
Во времена СССР хозяйки предпочитали добавлять в тесто соду, гашенную уксусом. Сейчас в ходу «волшебный» порошок, делающий тесто воздушным. Обычно он состоит из карбонатов или гидрокарбонатов — солей и кислот. Именно они провоцируют активное образование пузырьков газа.
Многие поклонники фунчозы не задумывались, из чего же делается эта полупрозрачная лапша. На вид — будто из стекла. На самом деле она изготавливается на основе крахмала (картофельного, бобового), воды и стабилизаторов.
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