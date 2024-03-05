Из чего на самом деле изготавливают продукты, знакомые с детства

Своеобразный «сыр» на основе сои или, если быть точнее, соевого молока. Его производят из соевых бобов и загущают с помощью коагулянта. Получается подобие творога. Затем продукт спрессовывают в пласты. Назвать тофу продуктом из детства могут разве что люди, родившиеся после 2000 года. Однако на современной кухне он давно не редкость.