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Posted 5 марта, 09:49

Published 5 марта, 09:49

Modified 9 сентября, 19:35

Updated 9 сентября, 19:35

Многие страны готовы платить переселенцам

Греция, Испания и другие: какие страны платят переселенцам за переезд

5 марта 2024, 09:49
Фото: 1MI
Многие страны готовы платить переселенцам
Невероятно, но факт: многие страны готовы платить переселенцам, чтобы достичь определенных целей, например увеличить численность населения, восполнить дефицит хороших кадров, привести в порядок бесхозные земли и пр. Рассказываем, куда за границей можно переехать с доплатой.

Испания

Многие россияне обожают отдыхать в Испании: солнце, морское побережье, пляжи, старинные достопримечательности — эта страна поистине райское место. Как оказалось, сюда можно переехать на ПМЖ, правда, не в город, а в деревню. Страна столкнулась с такой проблемой, когда сельское население убывает в мегаполисы. И чтобы восполнить его, дать новый виток развития аграрной сфере, проводятся мероприятия в рамках переселенческой программы. Правительство Испании предлагает иностранцам субсидию порядка 3 тысяч евро при условии, что они прожили в данной местности пять лет.

Греция

Еще одно популярное курортное направление — Греция. Страна вечного лета очень импонирует российским туристам. Правительство инициировало программу, согласно которой переселенцы в малонаселенную местность, нуждающуюся в развитии и внедрении технологий, могут получать до 500 евро ежемесячно, им предоставляют жилье. Условия, конечно, не как в отеле, но зато море, солнце и свежий воздух.

Рассказываем, куда за границей можно переехать с доплатойРассказываем, куда за границей можно переехать с доплатой
Рассказываем, куда за границей можно переехать с доплатой. Фото: Изображение Midjourney

Канада

Эта страна с радостью примет у себя высококвалифицированных специалистов, в которых в данный момент нуждается больше всего. Особенно ценятся кадры в сфере производства и прикладного ремесла. Разные провинции Канады предлагают разные условия для переселения, в том числе и разные размеры субсидий. В среднем же высота составляет от 10 до 20 тысяч канадских долларов.

Чили

Чили — развитая латиноамериканская страна. Здесь очень ценят переселенцев, которые имеют интересные и перспективные стартапы. Особенно высоко ценятся проекты в сфере технологий и производства. Желающие могут подать свои работы на рассмотрение комиссии. Если эксперты сочтут проект прибыльным и достойным реализации, то автор идеи получит 50 тысяч долларов для переезда и претворения в жизнь своих наработок.

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