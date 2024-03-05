Греция, Испания и другие: какие страны платят переселенцам за переезд

Многие россияне обожают отдыхать в Испании: солнце, морское побережье, пляжи, старинные достопримечательности — эта страна поистине райское место. Как оказалось, сюда можно переехать на ПМЖ, правда, не в город, а в деревню. Страна столкнулась с такой проблемой, когда сельское население убывает в мегаполисы. И чтобы восполнить его, дать новый виток развития аграрной сфере, проводятся мероприятия в рамках переселенческой программы. Правительство Испании предлагает иностранцам субсидию порядка 3 тысяч евро при условии, что они прожили в данной местности пять лет.