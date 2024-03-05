Эксперт расскажет: Как перестать переедать при усталости или переутомлении?

Также можно отсрочить переедание, когда человек начинает больше есть под воздействием переутомления. Проще всего это сделать, написав на листе бумаги, что вы сейчас хотите съесть больше всего. Пусть это будет, например, шоколад. Необходимо написать, какой это будет шоколад и сколько его потребуется для удовлетворения голода. Затем следует ещё раз глубоко вздохнуть и представить, что лакомство уже съедено. Важно проанализировать, что вы почувствуете после поедания шоколада, а также то, как на это отреагировала самооценка — стало ли лучше или наоборот — появилось чувство неприязни к себе.