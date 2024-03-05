Эксперт расскажет: Как перестать переедать при усталости или переутомлении?

Posted 5 марта, 16:47
Published 5 марта, 16:47
Modified 9 сентября, 19:39
Updated 9 сентября, 19:39
Многочисленные исследования показывают, что сила воли снижается по мере нарастания утомления. Говоря проще, человек может целый день придерживаться стратегии здорового питания, а под вечер ломается под воздействием нагрузок и физического истощения.
Также медики предупреждают о том, что переутомление и недосыпание повышают уровень грелина — гормона, контролирующего пищевое поведение. Подсчитано, что те, кто спит 4 часа в сутки или меньше, потребляют на 22%; калорий больше, чем те, кто нормально спит.
Эксперты рекомендуют: если вы чувствуете, что переутомление начинает менять пищевые привычки, следует взять паузу. Нужно буквально на пару минут абстрагироваться от текущей ситуации, от работы, от требований руководства и несколько раз глубоко вздохнуть. Можно при этом произнести какую-то вдохновляющую или расслабляющую фразу, например: «я использую каждое мгновение, чтобы укреплять здоровье».
Также можно отсрочить переедание, когда человек начинает больше есть под воздействием переутомления. Проще всего это сделать, написав на листе бумаги, что вы сейчас хотите съесть больше всего. Пусть это будет, например, шоколад. Необходимо написать, какой это будет шоколад и сколько его потребуется для удовлетворения голода. Затем следует ещё раз глубоко вздохнуть и представить, что лакомство уже съедено. Важно проанализировать, что вы почувствуете после поедания шоколада, а также то, как на это отреагировала самооценка — стало ли лучше или наоборот — появилось чувство неприязни к себе.
Если вы не выспались и знаете, что предстоит трудный день, попробуйте прямо с утра расписать, что вы будете есть весь день. Уделите особое внимание последним часам работы, когда накапливается усталость и хочется перекусить чем-то не особо полезным.
Выберите оптимальную еду для этого периода и, если она у вас есть, упакуйте, чтобы взять с собой. Если нет, купите по дороге на работу. К слову, если нет надежды на силу воли, такие планы лучше строить каждый вечер.
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