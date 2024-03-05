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Posted 5 марта, 05:45

Published 5 марта, 05:45

Modified 9 сентября, 19:35

Updated 9 сентября, 19:35

Летать с комфортом хотят все

Большая разница: чем отличаются классы обслуживания в самолетах

5 марта 2024, 05:45
Фото: 1MI
Летать с комфортом хотят все
Летать с комфортом хотят все, но не все могут себе это позволить. Какие привилегии предлагают авиапассажирам салоны с повышенным уровнем комфортности по сравнению с привычным экономом? Насколько это дорого? Разбираемся в этой статье.

Существует три основных класса обслуживания пассажиров в самолетах: эконом-, бизнес- и первый класс. Также ряд авиакомпаний предлагает класс премиум-эконом или комфорт.

Эконом

Салон экономкласса предусматривает самые базовые, стандартные удобства для пассажиров. Сиденья здесь довольно узкие, в ряду их может быть от шести и больше. Расстояние между рядами тоже небольшое — до 80 см. Пассажирам доступен минимум развлечений — просмотр фильма, прослушивание музыки, раздают журналы, путеводители. Подушки и пледы предоставляются по запросу. При продолжительности полета более полутора часов полагается питание по стандартному меню.

Салон экономкласса предусматривает самые базовые, стандартные удобстваСалон экономкласса предусматривает самые базовые, стандартные удобства
Салон экономкласса предусматривает самые базовые, стандартные удобства. Фото: 1MI

Бизнес

Уровень комфорта в салонах бизнес-класса практически сразу бросается в глаза. Удобные широкие сиденья расположены по четыре в ряд, они могут полностью раскладываться одним нажатием кнопки, предоставляя пассажиру в полете возможность полноценного отдыха. Меню предлагает широкий выбор блюд, а также премиальные напитки. Кроме того, у летящих бизнес-классом пассажиров отдельная стойка для регистрации и свой зал ожидания. Провоз багажа и ручной клади разрешен в увеличенном объеме, нежели в экономклассе. Билеты при этом стоят в три, а то и в пять раз дороже.

Первый

Данный уровень обслуживания можно назвать люксовым и эксклюзивным. Пассажиры летят в усовершенствованных креслах, которые по желанию превращаются в полноценную кровать. В меню значатся эксклюзивные блюда от шеф-поваров и премиальные напитки. В салоне предоставляется индивидуальное обслуживание по отношению к каждому пассажиру. Стоимость билетов первого класса очень высока. Воспользоваться им могут только звезды мировой величины и высокопоставленные лица.

КомфортКомфорт
Комфорт. Фото: 1MI

Комфорт

Промежуточное звено между бизнес- и экономклассом. В салоне самолета комфорт-класса сиденья шире, чем в экономе, больше расстояние между рядами, в связи с чем увеличивается угол откидывания кресел. Каждое место оснащено мультимедийной системой развлечений. Пассажиры получают более разнообразное питание. В целом стоимость билетов этого класса обслуживания на 20 — 30% выше, чем на бюджетный эконом.

#Общество#Путешествия#Все материалы авторов
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