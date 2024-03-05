Большая разница: чем отличаются классы обслуживания в самолетах

Posted 5 марта, 05:45
Published 5 марта, 05:45
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
Существует три основных класса обслуживания пассажиров в самолетах: эконом-, бизнес- и первый класс. Также ряд авиакомпаний предлагает класс премиум-эконом или комфорт.
Салон экономкласса предусматривает самые базовые, стандартные удобства для пассажиров. Сиденья здесь довольно узкие, в ряду их может быть от шести и больше. Расстояние между рядами тоже небольшое — до 80 см. Пассажирам доступен минимум развлечений — просмотр фильма, прослушивание музыки, раздают журналы, путеводители. Подушки и пледы предоставляются по запросу. При продолжительности полета более полутора часов полагается питание по стандартному меню.
Уровень комфорта в салонах бизнес-класса практически сразу бросается в глаза. Удобные широкие сиденья расположены по четыре в ряд, они могут полностью раскладываться одним нажатием кнопки, предоставляя пассажиру в полете возможность полноценного отдыха. Меню предлагает широкий выбор блюд, а также премиальные напитки. Кроме того, у летящих бизнес-классом пассажиров отдельная стойка для регистрации и свой зал ожидания. Провоз багажа и ручной клади разрешен в увеличенном объеме, нежели в экономклассе. Билеты при этом стоят в три, а то и в пять раз дороже.
Данный уровень обслуживания можно назвать люксовым и эксклюзивным. Пассажиры летят в усовершенствованных креслах, которые по желанию превращаются в полноценную кровать. В меню значатся эксклюзивные блюда от шеф-поваров и премиальные напитки. В салоне предоставляется индивидуальное обслуживание по отношению к каждому пассажиру. Стоимость билетов первого класса очень высока. Воспользоваться им могут только звезды мировой величины и высокопоставленные лица.
Промежуточное звено между бизнес- и экономклассом. В салоне самолета комфорт-класса сиденья шире, чем в экономе, больше расстояние между рядами, в связи с чем увеличивается угол откидывания кресел. Каждое место оснащено мультимедийной системой развлечений. Пассажиры получают более разнообразное питание. В целом стоимость билетов этого класса обслуживания на 20 — 30% выше, чем на бюджетный эконом.
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