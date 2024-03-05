Большая разница: чем отличаются классы обслуживания в самолетах

Уровень комфорта в салонах бизнес-класса практически сразу бросается в глаза. Удобные широкие сиденья расположены по четыре в ряд, они могут полностью раскладываться одним нажатием кнопки, предоставляя пассажиру в полете возможность полноценного отдыха. Меню предлагает широкий выбор блюд, а также премиальные напитки. Кроме того, у летящих бизнес-классом пассажиров отдельная стойка для регистрации и свой зал ожидания. Провоз багажа и ручной клади разрешен в увеличенном объеме, нежели в экономклассе. Билеты при этом стоят в три, а то и в пять раз дороже.