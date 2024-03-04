Посетившим «Золотой граммофон» журналистам выдали «компромат» на SHAMAN

Posted 4 марта, 18:58
Published 4 марта, 18:58
Modified 9 сентября, 19:34
Updated 9 сентября, 19:34
Как сообщает news.ru, предприниматель и музыкант Киселев неоднократно высказывался о Ярославе Дронове (SHAMAN) в негативном ключе.
Стоит отметить, что он обратил внимание на исполнение артистом патриотических песен на ВДНХ. SHAMAN пел гимн нашей страны с детьми из новых регионов.
По утверждению Киселева, дети старательно исполняли гимн, несмотря на морозную погоду, однако из видеоролика для федерального канала их голоса практически полностью удалили, оставив SHAMAN и находящихся рядом с ним двух певиц.
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