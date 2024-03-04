Как удалить царапины в домашних условиях, на машине и телефоне

Третий метод — перекраска. Если царапина, хоть и не дошла до слоя грунта, но достаточно глубокая, то только полировка и восковой карандаш могут быть недостаточно эффективными. В этом случае придется применить метод перекраски. Обычно поверхность с неглубокой царапиной может быть восстановлена за один проход.