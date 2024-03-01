Российские знаменитости, которые приходятся друг другу родственниками

Posted 1 марта, 14:57
Published 1 марта, 14:57
Modified 9 сентября, 19:29
Updated 9 сентября, 19:29
Шоу-бизнес, кинематограф — сферы, которые можно назвать семейными. Дети нередко выбирают для себя профессии своих родителей, младшие братья решают идти по стопам старших. Кто из российских знаменитостей не просто коллеги по цеху, но еще и родственники?
Ильины — настоящая династия актеров. По творческой стезе первым начал делать шаги Адольф Ильин, затем — его сыновья Владимир и Александр. Сыновья Александра в свою очередь тоже выбрали актерскую профессию. В частности, ее получили Алексей, Александр и Илья. Все они достаточно успешны в своей сфере, к примеру, Александр Ильин исполнил роль Лобанова в телесериале «Интерны».
Майков и Стоцкая — брат и сестра. Правда, общая у них только мама. Павел Майков родился в ее первом браке, а Анастасия, соответственно, во втором. Майков решил попробовать себя на актерском поприще, а Анастасия — в сфере шоу-бизнеса.
Известный телеведущий и писатель Юрий Вяземский — старший брат Евгении Симоновой, актрисы. Почему брат с сестрой имеют разные фамилии? Все очень просто: фамилия Юрия — псевдоним, в качестве которого он взял девичью фамилию их общей с Евгенией матери.
Алексей Баталов и Анна Ардова по крови не родные, однако они выросли в одной семье. Баталова с детства воспитывал дядя Анны, драматург и писатель Виктор Ардов. Таким образом, Анна — племянница известного советского актера.
Наталья Антонова старше своей сестры Светланы на несколько лет. Именно она в свое время повлияла на путь, который выбрала Светлана. Изначально младшая сестра планировала стать педагогом, однако все изменилось после того, как она попала на дипломный спектакль Натальи. Старшая сестра помогала младшей готовиться к поступлению в театральное училище.
Лев и Олег Борисовы — родные братья. Первым на актерское поприще вступил Лев и, когда его примеру решил последовать младший брат, был не очень доволен. Лев был убежден, что два актера в одной семье — это слишком. Однако Олег настоял на своем, и оба брата стали актерами. Их дело продолжает Надежда Борисова, дочь Льва Борисова, которая выступает на сцене столичного театра и снимается в сериалах и фильмах.
Братья Бледные успешно и активно снимаются в кино, играют в спектаклях. Илья Бледный получил известность как талантливый актер дубляжа — в частности, его голосом говорят многие герои голливудских фильмов. Филипп Бледный проснулся знаменитым после роли Веника в сериале «Папины дочки».
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