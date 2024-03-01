Российские знаменитости, которые приходятся друг другу родственниками

Лев и Олег Борисовы — родные братья. Первым на актерское поприще вступил Лев и, когда его примеру решил последовать младший брат, был не очень доволен. Лев был убежден, что два актера в одной семье — это слишком. Однако Олег настоял на своем, и оба брата стали актерами. Их дело продолжает Надежда Борисова, дочь Льва Борисова, которая выступает на сцене столичного театра и снимается в сериалах и фильмах.