Кто из россиян получит прибавку к соцвыплатам с 1 марта

Posted 1 марта, 18:58
Published 1 марта, 18:58
Modified 9 сентября, 19:29
Updated 9 сентября, 19:29
В России ежегодно проводится индексация социальных выплат и пособий. В 2024 году часть выплат уже была проиндексирована с 1 февраля, а теперь планируется повышение другой части соцвыплат. Кто начнет с 1 марта получать увеличенные суммы пособий — читайте в статье.
С начала марта нынешнего года прибавят пенсию россиянам, которым к этому времени исполнится восемьдесят лет — по достижении данного возрастного порога пенсионеры начинают получать фиксированную часть пенсионной выплаты — 8134,88 рубля — в двойном размере.
Увеличится вдвое и социальная выплата обладателям первой группы инвалидности. А когда пенсионеру с инвалидностью исполнится восемьдесят, он сможет получать только одну такую прибавку — либо к пенсии, либо к социальной выплате по инвалидности.
А еще с 1 марта 2024 года восьмидесятилетние пенсионеры и инвалиды первой группы получают право на оформление ухода за собой. На это власти выделяют дополнительную социальную выплату, получать которую смогут неработающие граждане трудоспособного возраста, не получающие пенсию или пособие по безработице.
Пенсионеру по достижении восьмидесятилетия не придется никуда обращаться и писать заявление — фиксированная часть социальной выплаты по возрасту будет увеличена вдвое автоматически, и повышенную пенсию можно будет получить в первую же выплату после восьмидесятого дня рождения.
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