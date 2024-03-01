Кто из россиян получит прибавку к соцвыплатам с 1 марта

В России ежегодно проводится индексация социальных выплат и пособий. В 2024 году часть выплат уже была проиндексирована с 1 февраля, а теперь планируется повышение другой части соцвыплат. Кто начнет с 1 марта получать увеличенные суммы пособий — читайте в статье.