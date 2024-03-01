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Posted 1 марта, 17:00

Published 1 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 19:27

Updated 9 сентября, 19:27

Как выбрать игрушку, которая точно понравится домашнему питомцу

Как выбрать игрушку, которая точно понравится домашнему питомцу

1 марта 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать игрушку, которая точно понравится домашнему питомцу
Выбор новой игрушки для кошки или собаки — дело ответственное, так как необходимо, чтобы игрушка подходила питомцу по размеру, была полезной для его здоровья или развития и при этом не навредила. Из этой статьи вы узнаете, как выбрать игрушку для кошки или собаки, чтобы порадовать своего питомца.

Виды игрушек

Игрушки для животных бывают универсальными, но в большинстве случаев они все же выпускаются для определенного вида питомцев — кошек, собак, грызунов и др. По своему функционалу они могут быть развивающими, успокаивающими, предназначенными для активных игр, мягкими или жевательными.

Например, для активных игр с кошкой можно выбрать удочку-дразнилку или небольшой мягкий мячик, который кошка могла бы подцеплять когтями. А собаке стоит приобрести мяч, канат для перетяжек или фрисби.

В качестве развивающей игрушки можно выбрать нюхательный коврик или головоломку, играя с которыми животное, чтобы получить спрятанное внутри лакомство, должно выполнить определенное действие.

Собаке стоит приобрести мяч, канат для перетяжек или фрисбиСобаке стоит приобрести мяч, канат для перетяжек или фрисби
Собаке стоит приобрести мяч, канат для перетяжек или фрисби. Фото: Изображение Midjourney

Как подобрать игрушку по возрасту и размеру животного

Чтобы выбрать игрушку, которая идеально подойдет вашему питомцу, следует принимать во внимание не только вид животного, но также его размер и возраст. Ведь, к примеру, той-терьера вряд ли заинтересуют игрушки для крупных собак, да и овчарке крошечная косточка, которая прекрасно подойдет для карликового пинчера, будет на один зуб.

Кроме того, чтобы выбрать действительно полезную и интересную питомцу игрушку, необходимо учитывать возраст собаки, поскольку щенки не смогут играть игрушками для взрослых — опять же в силу своего небольшого размера. А также не стоит покупать кошкам собачьи игрушки, и наоборот.

Чтобы выбрать игрушку следует принимать во внимание размер и возраст животногоЧтобы выбрать игрушку следует принимать во внимание размер и возраст животного
Чтобы выбрать игрушку следует принимать во внимание размер и возраст животного. Фото: Изображение Midjourney

Какие игрушки не стоит приобретать и почему

К сожалению, игрушки могут быть не только полезными. Некоторые из них способны нанести вред животному — если, например, они были изготовлены с применением ядовитых красителей или материалов. Кроме того, опасными для животных могут стать игрушки с острыми краями или содержащие мелкие детали, которые собака или кошка могут отгрызть и проглотить.

И если вы хотите выбрать действительно безопасную игрушку для вашего питомца, не следует покупать ее в местах, не предназначенных для продажи зоотоваров, — например, в неспециализированных магазинах или с рук, так как в этом случае никто не даст вам гарантии качества и безопасности игрушки для вашего питомца.

#Общество#Дом#Собака
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