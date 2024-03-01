Как выбрать игрушку, которая точно понравится домашнему питомцу

Виды игрушек Как подобрать игрушку по возрасту и размеру животного Какие игрушки не стоит приобретать и почему

Выбор новой игрушки для кошки или собаки — дело ответственное, так как необходимо, чтобы игрушка подходила питомцу по размеру, была полезной для его здоровья или развития и при этом не навредила. Из этой статьи вы узнаете, как выбрать игрушку для кошки или собаки, чтобы порадовать своего питомца.