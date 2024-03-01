Как выбрать игрушку, которая точно понравится домашнему питомцу

Posted 1 марта, 17:00
Published 1 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 19:27
Updated 9 сентября, 19:27
Игрушки для животных бывают универсальными, но в большинстве случаев они все же выпускаются для определенного вида питомцев — кошек, собак, грызунов и др. По своему функционалу они могут быть развивающими, успокаивающими, предназначенными для активных игр, мягкими или жевательными.
Например, для активных игр с кошкой можно выбрать удочку-дразнилку или небольшой мягкий мячик, который кошка могла бы подцеплять когтями. А собаке стоит приобрести мяч, канат для перетяжек или фрисби.
В качестве развивающей игрушки можно выбрать нюхательный коврик или головоломку, играя с которыми животное, чтобы получить спрятанное внутри лакомство, должно выполнить определенное действие.
Чтобы выбрать игрушку, которая идеально подойдет вашему питомцу, следует принимать во внимание не только вид животного, но также его размер и возраст. Ведь, к примеру, той-терьера вряд ли заинтересуют игрушки для крупных собак, да и овчарке крошечная косточка, которая прекрасно подойдет для карликового пинчера, будет на один зуб.
Кроме того, чтобы выбрать действительно полезную и интересную питомцу игрушку, необходимо учитывать возраст собаки, поскольку щенки не смогут играть игрушками для взрослых — опять же в силу своего небольшого размера. А также не стоит покупать кошкам собачьи игрушки, и наоборот.
К сожалению, игрушки могут быть не только полезными. Некоторые из них способны нанести вред животному — если, например, они были изготовлены с применением ядовитых красителей или материалов. Кроме того, опасными для животных могут стать игрушки с острыми краями или содержащие мелкие детали, которые собака или кошка могут отгрызть и проглотить.
И если вы хотите выбрать действительно безопасную игрушку для вашего питомца, не следует покупать ее в местах, не предназначенных для продажи зоотоваров, — например, в неспециализированных магазинах или с рук, так как в этом случае никто не даст вам гарантии качества и безопасности игрушки для вашего питомца.
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