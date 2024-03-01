Как легко повторить трендовый аквамариновый макияж

Posted 1 марта, 09:40
Published 1 марта, 09:40
Modified 9 сентября, 19:25
Updated 9 сентября, 19:25
Мода на синий макияж появилась еще в середине прошлого века. Тогда аквамариновые тени мелькали во всех рекламах и были в почете у знаменитых кинодив. В 80-е и 90-е тренд не утратил актуальности, но сменил оттенки на более холодные тона. В тренде 2024 года — яркие оттенки, смелые решения и необычные сочетания аквамаринового макияжа.
Этот тренд появился в конце 90-х и начале нулевых. Для него используют светло-голубые, пастельные оттенки и фростовые тени. Их наносят на оба века и плавно растушевывают.
Если синий цвет на всё веко кажется вам слишком смелым вариантом, сделайте акцент на стрелках. Здесь есть несколько решений: мягкие стрелки, выведенные голубыми тенями, графичные стрелки, выполненные жидкой подводкой, линия роста ресниц, выведенная синими тенями и заканчивающаяся черным хвостиком. Самый смелый и в то же время простой вариант «русалочьего» макияжа — стрелки и ресницы, накрашенные ультрамариновой тушью.
Бьюти-тренд от звездных знаменитостей — Виктории Бэкхем, Кристен Стюарт, Рэйчел Броснахэн. Пример выполнения:
Секретом нанесения аквамаринового макияжа поделилась Линда Кантелло — визажит Giorgio Armani Beauty.
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