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Posted 1 марта, 09:40

Published 1 марта, 09:40

Modified 9 сентября, 19:25

Updated 9 сентября, 19:25

Как легко повторить трендовый аквамариновый макияж

Как легко повторить трендовый аквамариновый макияж

1 марта 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Как легко повторить трендовый аквамариновый макияж
Синие тона вновь возвращаются в моду из прошлого века. Аналитики бьюти-индустрии прогнозируют, что 2024-й будет годом аквамаринового макияжа. Самые модные идеи для синего макияжа — в нашей подборке.

Идеи для синего макияжа — тренды 2024 года

Мода на синий макияж появилась еще в середине прошлого века. Тогда аквамариновые тени мелькали во всех рекламах и были в почете у знаменитых кинодив. В 80-е и 90-е тренд не утратил актуальности, но сменил оттенки на более холодные тона. В тренде 2024 года — яркие оттенки, смелые решения и необычные сочетания аквамаринового макияжа.

Мода на синий макияж появилась еще в середине прошлого векаМода на синий макияж появилась еще в середине прошлого века
Мода на синий макияж появилась еще в середине прошлого века. Фото: Изображение Midjourney

«Выстиранный деним»

Этот тренд появился в конце 90-х и начале нулевых. Для него используют светло-голубые, пастельные оттенки и фростовые тени. Их наносят на оба века и плавно растушевывают.

Аквамариновая стрелка

Если синий цвет на всё веко кажется вам слишком смелым вариантом, сделайте акцент на стрелках. Здесь есть несколько решений: мягкие стрелки, выведенные голубыми тенями, графичные стрелки, выполненные жидкой подводкой, линия роста ресниц, выведенная синими тенями и заканчивающаяся черным хвостиком. Самый смелый и в то же время простой вариант «русалочьего» макияжа — стрелки и ресницы, накрашенные ультрамариновой тушью.

Синие smoky eyes

Бьюти-тренд от звездных знаменитостей — Виктории Бэкхем, Кристен Стюарт, Рэйчел Броснахэн. Пример выполнения:

  1. Нанесите базу — серо-бежевые тени.
  2. Коричневым карандашом углубите внешний уголок, не выходя за складку глаза, и растушуйте границы.
  3. Нижний внутренний уголок выделите серым цветом.
  4. На веко нанесите ярко-синий оттенок, слегка подтушевывая границы.
Если синий цвет на всё веко кажется вам слишком смелым вариантом, сделайте акцент на стрелкахЕсли синий цвет на всё веко кажется вам слишком смелым вариантом, сделайте акцент на стрелках
Если синий цвет на всё веко кажется вам слишком смелым вариантом, сделайте акцент на стрелках. Фото: Изображение Midjourney

Вариант аквамаринового макияжа с показа мод ARMANI

Секретом нанесения аквамаринового макияжа поделилась Линда Кантелло — визажит Giorgio Armani Beauty.

  1. На кожу лица нанесите базу с эффектом естественного сияния. Сверху нанесите тональное средство — оно должно быть на полтона светлее вашего оттенка кожи.
  2. Кремовые румяна теплых оттенков растушуйте на щеках и височной зоне.
  3. Консилером светлого оттенка слегка подсветите зону вокруг губ, надбровные дуги и Т-зону.
  4. Смешайте три оттенка теней — розовый, серебристо-голубой, фисташковый. Слегка растушуйте их на веке, а затем дополнительно подчеркните глаза каждым из оттенков: серебристо-голубой нанесите на нижнюю линию ресниц и в уголки глаз, фисташковый — во внутренний уголок глаза и на подвижное веко, розовый — на нижнюю линию ресниц и центр подвижного века.
#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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