Как легко повторить трендовый аквамариновый макияж

Мода на синий макияж появилась еще в середине прошлого века. Тогда аквамариновые тени мелькали во всех рекламах и были в почете у знаменитых кинодив. В 80-е и 90-е тренд не утратил актуальности, но сменил оттенки на более холодные тона. В тренде 2024 года — яркие оттенки, смелые решения и необычные сочетания аквамаринового макияжа.