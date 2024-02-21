Ксения Бородина призналась, почему прячет возлюбленного от публики

Posted 21 февраля, 06:36
Published 21 февраля, 06:36
Modified 21 февраля, 07:03
Updated 21 февраля, 07:03
Но в недавней беседе с подписчиками Бородина дала понять, что откровенничать о личной жизни она не будет. На вопрос, в чем же причина такого поведения, она ответила:
«Кто меня действительно любит и переживает, тому плевать, в отношениях ли я или свободна, они ко мне в трусы не лезут. А удовлетворять чужое любопытство я не хочу. Потому что у нас любят навешивать ярлыки и давать оценку, указывать, что делать».
Кстати, возможная причина скрытности ведущей заключается еще и в том, что она «нахлебалась» публичности в браке с Омаровым. Тогда все с упоением обсуждали семейную жизнь Ксении. Всех интересовало, кто в паре больше зарабатывает, кто оплачивает поездки на дорогие курорты?
В итоге брак телезвезды потерпел крах. В 2021 году Ксения неожиданно заявила о разводе спустя 6 лет совместной жизни. После этого Бородина ни разу не показала своего нового мужчину в соцсетях и даже не назвала его имени. Но во всех интервью звезда утверждает, что давно не одинока.
«Я сделала выбор в пользу человека, который просто дал колоссальную поддержку, плечо. Это то, что мне было очень необходимо», — уверяла телеведущая.
А вот ее бывший супруг Курбан не только не одинок, но и готов к построению новой семьи. Он сделал предложение руки и сердца своей девушке Валерии. Скоро пара сыграет свадьбу.