Ксения Бородина призналась, почему прячет возлюбленного от публики

В итоге брак телезвезды потерпел крах. В 2021 году Ксения неожиданно заявила о разводе спустя 6 лет совместной жизни. После этого Бородина ни разу не показала своего нового мужчину в соцсетях и даже не назвала его имени. Но во всех интервью звезда утверждает, что давно не одинока.