«Ставки по ипотеке останутся высокими»: эксперт дал неутешительные прогнозы

Posted 16 февраля, 05:37
Published 16 февраля, 05:37
Modified 16 февраля, 05:37
Updated 16 февраля, 05:37
Эксперт считает, что 2024 год станет не самым «ипотечно-ориентированным», в отличие от предыдущих лет — 2020-го, 21-го и 2023 года. Итоги-2024 будут сопоставимы с непростым для ипотеки 2022-м, когда страну накрыли геополитические шоки, а ставки кредитования резко выросли.
«Ипотека станет менее доступной. Мы как финансовый маркетплейс прогнозируем, что ставки по рыночным программам будут оставаться высокими, а ограничения по льготным кредитам снизят количество потенциальных покупателей квартир. 2024 год экономика страны начала в эпицентре очередного витка кризиса, который толкает инфляцию вверх», — заявил эксперт.
Он добавил, что пока ЦБ борется с ней высокой ключевой ставкой, проценты рыночной ипотеки на вторичку достигли «потолка» в 20%.
Не стоит ждать, что заемщики будут массово готовы брать ипотеку по таким высоким ставкам. Правда, длинный по сроку кредит многие планируют рефинансировать под более низкие проценты, когда ситуация улучшиться.
«ЦБ прогнозирует сохранение двузначной ключевой ставки и жесткую денежно-кредитную политику как минимум до конца 2024 года. Поэтому мы не считаем, что пора высоких ставок — удачное время брать ипотеку, по крайней мере, в качестве инструмента с быстрой отдачей от инвестированных средств. С начала года немало сложностей у потенциальных ипотечников, которые планировали взять льготный кредит. Власти по сути „прижали“ льготную ипотеку, подняв требования к первоначальному взносу (ПВ) — до 20% по всем госпрограммам», — рассказал собеседник.
По самой массовой — льготной под 8% — до 30%. Получается, что людям, желающим взять ипотечный кредит сейчас, придётся больше копить собственных денег. У льготников есть и другая проблема — лимит кредитования по госпрограмме под 8% уравняли для всех регионов до 6 млн рублей. Получается, что за эти деньги с первоначальным взносом 3 млн рублей можно купить новостройку не дороже 9 млн рублей. Очевидно, что в Москве, Санкт-Петербурге, да и в ряде городов-миллионниках большинство квартир стоят гораздо дороже. Третий источник проблем ипотечного рынка — заградительные требования ЦБ к кредитованию заёмщиков. У банков есть надбавки, которые делают экономически невыгодным выдачу жилищных займов клиентам с предельной долговой нагрузкой выше (ПДН) 50% и с ПВ меньше 30%.
«В феврале ЦБ обратился к депутатам с инициативой ввести новый закон, который разрешит регулятору устанавливать банкам лимиты кредитования проблемных ипотечников по аналогии с тем, как это происходит в сегменте потребкредитов. Полагаем, что появление закона — дело ближайшего времени. А значит, отказов по ипотечным заявкам станет ещё больше. Свой вклад в снежный ком проблем льготной ипотеки добавляют банки, которые ввели комиссии для застройщиков», — рассказал Ярослав Баджурак.
Он добавил, что последствия такого шага с большой вероятностью приведут к очередному перекладыванию на плечи потребителей понесенных застройщиками расходов. Вряд ли кто-то будет «резать» свою маржу. Цены на квартиры в таких сделках станут выше.
«К сожалению, пока нет решений ЦБ или ФАС, которые решат эту проблему. Суммируя негативные факторы, которые оказывают влияние на рынок льготной ипотеки, мы ожидаем, что в первом полугодии его „просадка“ составит до 40% от показателя годом ранее. Можно говорить, что ипотечный рынок вернется к объемам выдач и уровню спроса в кризисный 2022 год», — считает эксперт.
Но люди продолжат совершать сделки по госпрограммам. Самые массовые — семейная (под 6%) и льготная (под 8%) — действуют до 1 июля 2024 года. Не замрёт и вторичный рынок, ведь у всех людей разные жизненные ситуации. Часть заёмщиков берут ипотеку на вторичку, чтобы внести доплату за квартиру большей площади и, к примеру, переехать из «двушки» в «трёшку». Люди решают свои задачи здесь и сейчас, понимая, что в ретроспективе последних 10-15 лет стоимость квартир в рублевом эквиваленте только росла, несмотря на все кризисы.
По данным финансового маркетлейса «Выберу.ру», по итогам января интерес россиян к ипотеке вновь резко вырос. Количество онлайн-запросов стало максимальным за последние два года, прибавив 34% к данным декабря — месяца с традиционно высоким сезонным спросом. Можно сделать вывод, что люди ждут дальнейшего спада рынка и ухудшения условий кредитования, поэтому торопятся за ипотечными займами.
«Однако полагаем, что уже в феврале мы вновь увидим падающий тренд спроса, который будет усиливаться как минимум весь первый квартал. Покупателям, банкам и застройщикам понадобится время, чтобы адаптироваться к новым реалиям ипотечного рынка-2024. Мы бы назвали этот период ледяным штормом, который грозит быть затяжным на горизонте всего 2024 года», — подытожил специалист.