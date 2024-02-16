«Ставки по ипотеке останутся высокими»: эксперт дал неутешительные прогнозы

По самой массовой — льготной под 8% — до 30%. Получается, что людям, желающим взять ипотечный кредит сейчас, придётся больше копить собственных денег. У льготников есть и другая проблема — лимит кредитования по госпрограмме под 8% уравняли для всех регионов до 6 млн рублей. Получается, что за эти деньги с первоначальным взносом 3 млн рублей можно купить новостройку не дороже 9 млн рублей. Очевидно, что в Москве, Санкт-Петербурге, да и в ряде городов-миллионниках большинство квартир стоят гораздо дороже. Третий источник проблем ипотечного рынка — заградительные требования ЦБ к кредитованию заёмщиков. У банков есть надбавки, которые делают экономически невыгодным выдачу жилищных займов клиентам с предельной долговой нагрузкой выше (ПДН) 50% и с ПВ меньше 30%.