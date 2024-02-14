«Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым успешным российским мультфильмом

«Три богатыря и Пуп Земли» стал столь успешным еще и потому, что отсутствовала конкуренция со стороны мировых релизов. Параллельно с мультфильмом в прокате шла анимационная картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Однако даже работа признанного мастера аниме не смогла привлечь столько же зрительского внимания, сколько «Богатыри». Дело в том, что мультфильмы Миядзаки рассчитаны на зрителей постарше, знакомых с эстетикой и образами его вселенной. В то время как история богатырей понятна и близка зрителям любого возраста.