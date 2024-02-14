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Posted 14 февраля, 10:17

Published 14 февраля, 10:17

Modified 15 февраля, 08:34

Updated 15 февраля, 08:34

«Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым успешным российским мультфильмом

14 февраля 2024, 10:17
Дружная тройка мультбогатырей снова побеждает, на этот раз в гонке конкурентов отечественного кинопроката. В чем секрет успеха новой части франшизы? Какие фильмы соседствуют с ним на афишах? Расскажем в сегодняшнем материале.

Как «Богатыри…» поставили рекорд по сборам

Очередная часть популярной франшизы о трех богатырях от студии «Мельница» побила рекорд по кассовым сборам. Причем произошло это в 20-ю годовщину выхода первого мультфильма. Первая история богатырской саги, «Алеша Попович и Тугарин Змей», увидела свет в 2004 году. Тогда мультфильм принес создателям всего 1,7 млн долларов при бюджете 4 млн. Для сравнения: юбилейная часть уже собрала 11 млн долларов.

Все фильмы студии «Мельница» занимают первые 13 мест в рейтинге российских анимационных фильмов. Это детские истории, которые интересны и взрослым. Качество работы мастеров «Мельницы» сочетается с добрым юмором, интересным сюжетом и нескучной поучительностью.

Причина успеха мультфильма

«Три богатыря и Пуп Земли» стал столь успешным еще и потому, что отсутствовала конкуренция со стороны мировых релизов. Параллельно с мультфильмом в прокате шла анимационная картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Однако даже работа признанного мастера аниме не смогла привлечь столько же зрительского внимания, сколько «Богатыри». Дело в том, что мультфильмы Миядзаки рассчитаны на зрителей постарше, знакомых с эстетикой и образами его вселенной. В то время как история богатырей понятна и близка зрителям любого возраста.

Кинотеатры, которые показали «Три богатыря и Пуп Земли», подняли цены на билеты, но даже это не остановило зрителей. Семейный мультфильм занял 5-е место в рейтинге популярности отечественных кинопродуктов, уступив военной драме Алексея Германа «Воздух», популярной комедии «Холоп-2» и современной версии «Бременских музыкантов». Первое место рейтинга удерживает экранизация по мотивам мистического романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

#Развлечения#Кино#Фильм
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