«Да, я подкаблучник»: Владимир Пресняков признался, что жена им помыкает

Во всех интервью артист подчеркивает, что идеального брака не бывает. И у них с Натальей Подольской тоже бывает недопонимание. К примеру, он часто делает ей замечания после разговоров с журналистами, ведь певица попросту любит приврать. Не так давно артистка заявила, что муж дарит ей мало подарков. Это возмутило Владимира.