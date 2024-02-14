«Да, я подкаблучник»: Владимир Пресняков признался, что жена им помыкает

Posted 14 февраля, 12:04
Published 14 февраля, 12:04
Modified 15 февраля, 08:34
Updated 15 февраля, 08:34
Недавно певец заявил, что секрет семейного счастья в том, что он привык выполнять все прихоти жены и считает себя обыкновенным подкаблучником.
Так, совсем недавно Владимир Пресняков устроил для жены невероятный сюрприз — романтическое путешествие на Мальдивы. Наталья призналась, что впервые после рождения детей полноценно расслабилась и отдохнула.
«Это клевая перезагрузка, и семейным парам обязательно нужно это делать», — посоветовала она своим подписчикам.
Позже стала известна сумма, которую Пресняков потратил на экзотическое путешествие, — полмиллиона рублей. Звездная семья жила на роскошной вилле с бассейном и всевозможными удобствами. При этом Владимир ничуть не жалеет о потраченных средствах и отмечает, что готов радовать жену, чего бы это ему ни стоило.
«Да, я подкаблучник, я это говорю и люблю это делать», — признался музыкант.
Во всех интервью артист подчеркивает, что идеального брака не бывает. И у них с Натальей Подольской тоже бывает недопонимание. К примеру, он часто делает ей замечания после разговоров с журналистами, ведь певица попросту любит приврать. Не так давно артистка заявила, что муж дарит ей мало подарков. Это возмутило Владимира.
«Тусь, что, тебе мало подарков? Некрасиво так говорить. Все же подумают, что ты всерьез это сказала, потом появятся новостные заголовки об этом», — отругал супругу певец.