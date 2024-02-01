Риски общественного интернета: что не следует делать при использовании чужого вайфая

Специалисты предупреждают, что даже крупные WI-FI-операторы не могут быть полностью защищены от взлома и утечки данных. Общественные сети интернета легко взломать, особенно если они находятся в локациях с большой проходимостью (метро, торговые центры). Такие публичные WI-FI-сети чаще всего не используют защитное шифрование и авторизацию, и кибермошенникам проще присоединиться к вайфай-сети и похитить информацию со всех подключенных к ней устройств.