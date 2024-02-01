Как не заплатить лишнего: что нужно знать россиянину о налогах

Posted 1 февраля, 07:21
Published 1 февраля, 07:21
Modified 1 февраля, 07:27
Updated 1 февраля, 07:27
Налоги — это отчисления со стороны физических и юридических лиц (налогоплательщиков) в пользу государства. Из этих отчислений формируется госбюджет, средства которого ежегодно распределяются для финансирования госаппарата, бюджетных организаций в сфере медицины, культуры, образования, выплаты пенсий и социальных пособий, строительства дорог, муниципальных объектов и осуществления иной государственной деятельности.
Налоги являются обязательными отчислениями, их неуплата влечет за собой административную и уголовную ответственность. Принципы и механизмы налогообложения регулируются законодательным актом — Налоговым кодексом РФ. Контроль за его соблюдением осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС).
Для физических лиц, то есть обычных граждан, предусмотрено несколько видов налогообложения. В их числе налог на доход, на имущество, на личный транспорт. Их еще называют прямыми налогами. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Каждый россиянин, который официально трудоустроен — состоит в штате или работает по договору ГПХ, — обязан платить налог на доход физических лиц с каждой периодической выплаты. Ставка НДФЛ составляет 13%. С 2021 года применяется также повышенная ставка в 15% — она касается тех граждан, которые имеют доход выше чем 5 млн рублей в год.
Если гражданин не трудоустроен официально и работает, так сказать, на себя, он имеет право отчислять государству не 13%, а всего 4% (если услуги оказаны физлицу) или 6% (если услуги оказаны юрлицу) с дохода. Для этого ему нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» в качестве самозанятого гражданина. После этого в отношении него будет применяться специальный налоговый режим.
Граждане, имеющие в собственности недвижимое имущество, а именно:
обязаны ежегодно платить налог на имущество в размере 0,1% от стоимости объекта. Отметим, что ответственность за уплату этого вида налога наступает даже при обладании долей в указанной недвижимости.
ВАЖНО! Земельный, имущественный и транспортный налоги относятся к региональным, и ставки по этим видам налогообложения каждый регион вправе устанавливать самостоятельно, исходя из базовой ставки.
Сегодня, когда в среднем почти на каждую российскую семью приходится по два автомобиля, транспортные отчисления в бюджет совершают все больше граждан. Ставку регион определяет самостоятельно, она зависит от мощности двигателя автомобиля. Объектами налогообложения могут быть не только автомобили, но и любые транспортные средства — мотоцикл, яхта, катер, моторная лодка и пр.
ВАЖНО! К категориям граждан, которые имеют льготы при региональном налогообложении, относятся пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие. Подробнее тему можно изучить здесь.
Владельцы земельных участков или земельной доли в участке должны ежегодно уплачивать налог на данный вид собственности. Также за участок обязаны платить те, кто имеет право на бессрочное владение им.
Если прямые налоги мы платим в бюджет лично, основываясь на собственных персональных данных, то косвенные отчисляем, порой даже не осознавая этого. Как это может быть? Показательным будет пример с шопингом. Осуществляя покупку в магазине, вы вряд ли держите в голове, что оплачиваете не только товары, но и налоги на добавленную стоимость (НДС), включенные в цену. То есть мы делаем отчисления не напрямую в бюджет, а косвенно, через производителя или поставщика. То же самое можно сказать и про акциз. Это тоже налог, включенный в стоимость товаров, только касается он ассортимента, подконтрольного государству, к примеру бензина, алкоголя, табака.
Госпошлины, которые мы платим за оформление документов, тоже можно отнести к косвенным налогам.
Все вышеперечисленные налоги можно назвать базовыми, то есть это тот минимум, который платит среднестатистический гражданин. Но налогов у человека может быть больше, если у него есть дополнительные доходы. К примеру, он имеет проценты с вкладов или доход с аренды собственной квартиры.
Налог на вклады вступил в силу в 2021 году. Но в 2022 году президент Владимир Путин подписал документ, который временно разрешил россиянам не платить НДФЛ на проценты по банковским вкладам. В 2023 году действие разрешения закончилось. И в 2024 году гражданам, получающим проценты с банковских вкладов, придется делать с них налоговые отчисления. Сумма процентов, не превышающая 150 тысяч рублей, облагаться НДФЛ не будет. С дохода сверх этой суммы ФНС удержит НДФЛ в размере 13%.
Доходы, которые физические лица получили в качестве выигрыша в лотерею или подарка, полученного в ходе рекламной акции, облагаются НДФЛ, который составляет 13%. Отмечается, что выигрыш в лотерею до 4 тысяч рублей является необлагаемой суммой.
Если гражданин сдает собственное жилье в аренду, то каждый год он обязан платить НДФЛ с полученной суммы. Поскольку в расчет входит годовая сумма аренды, то и размер НДФЛ получается весьма внушительным. Для того чтобы обойти ставку в 13%, многие арендодатели платят не как физлица, а как ИП или самозанятые. В этом случае процентная ставка существенно уменьшается. Подробнее тему можно изучить тут.
Продажа собственных ценных вещей, как и любой другой доход гражданина, тоже облагается НДФЛ. Платить не нужно, если вещь была в личном пользовании и стоит не более 250 тысяч рублей, если вещью пользовались более трех лет, а также если она была продана за сумму, дешевле первоначальной.
НДФЛ с заработной платы ежемесячно отчисляет в бюджет сам работодатель — гражданам не нужно беспокоиться на этот счет. Самозанятые платят ПНД раз в месяц в мобильном приложении «Мой налог» — оно автоматически сформирует сумму к оплате и пришлет напоминание.
Что касается имущественных налоговых отчислений, то они уплачиваются ежегодно до 1 декабря. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС, на портале «Госуслуги», в отделении банка. Гражданам стоит помнить о дате выплат и не допускать просрочки, иначе образуется задолженность, на которую будут начисляться пени.
Если же у физлица имеется дополнительный доход, то его нужно задекларировать, то есть уведомить об этом налоговые органы. Сделать это очень просто — обратиться в районное отделение ФНС по месту жительства и подать декларацию о допдоходе в форме 3-НДФЛ. Также можно сделать это в режиме онлайн — через сайт ФНС. Главное — успеть подать декларацию до 30 апреля (при оплате НДФЛ за прошлый год). А уплатить можно до 1 декабря.
Каждый гражданин может авторизоваться на сайте ФНС, открыть свой личный кабинет, чтобы следить за своевременностью налоговых отчислений. Если делать это легче со смартфона, то можно скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ». Также следить за платежами и совершать отчисления в ФНС можно на портале «Госуслуги», для этого в персональные данные личного кабинета нужно внести ИНН.
В последнее время россияне стали все чаще интересоваться темой налогового вычета. Государство действительно проявляет лояльность к гражданам, которые активно платят налоги, и предоставляет им преференции, выражающиеся в льготном налогообложении (таким образом, к гражданину возвращается часть уплаченного ранее налога).
К примеру, налоговый вычет могут получить молодожены, ставшие родителями, граждане, которые потратили крупную сумму на лечение или получение образования. Но важно знать, что на эту льготы могут претендовать только те, кто платит НДФЛ. То есть официально трудоустроенные граждане или граждане, имеющие задекларированный дополнительный доход. Для того чтобы получить налоговый вычет, нужно обратиться в ФНС по месту жительства со справкой 2-НДФЛ — в этом документе отражены все виды доходов физического лица и размеры налоговых отчислений. Подробнее можно изучить тут.