Как не заплатить лишнего: что нужно знать россиянину о налогах

Если прямые налоги мы платим в бюджет лично, основываясь на собственных персональных данных, то косвенные отчисляем, порой даже не осознавая этого. Как это может быть? Показательным будет пример с шопингом. Осуществляя покупку в магазине, вы вряд ли держите в голове, что оплачиваете не только товары, но и налоги на добавленную стоимость (НДС), включенные в цену. То есть мы делаем отчисления не напрямую в бюджет, а косвенно, через производителя или поставщика. То же самое можно сказать и про акциз. Это тоже налог, включенный в стоимость товаров, только касается он ассортимента, подконтрольного государству, к примеру бензина, алкоголя, табака.