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Posted 31 января, 09:19

Published 31 января, 09:19

Modified 31 января, 09:22

Updated 31 января, 09:22

Авокадо из косточки в домашних условиях может вырасти в настоящее дерево

Как посадить и вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

31 января 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney. Авокадо из косточки в домашних условиях может вырасти в настоящее дерево
Авокадо из косточки в домашних условиях может вырасти в настоящее дерево. Однако для этого косточку необходимо правильно посадить, а за растением потребуется грамотный уход. О тонкостях выращивания авокадо в домашних условиях рассказываем в этом материале.

Посадить авокадо — как сделать это правильно

Начать следует с выбора косточки, и стоит учесть, что далеко не все авокадо из тех, что продаются в магазинах, имеют семена, подходящие для проращивания. Для того чтобы вырастить авокадо на подоконнике, следует выбирать семена спелых и крупных плодов. Само семя обязательно должно быть зрелым. Стоит обратить внимание на кожуру фрукта — она должна быть достаточно мягкой, а ее цвет — зеленым, желательно темным.

Чтобы определить, подойдет ли косточка авокадо для выращивания дома на подоконнике, плод можно немного потрясти. Если выяснится, что косточка перемещается внутри свободно и при этом раздается легкий стук, значит, фрукт можно смело выбирать для проращивания.

Следующий этап — вынуть из авокадо косточку. Для более легкого и эффективного проращивания вынимать ее следует из плода с предварительно снятой кожурой. Если кожица к моменту обработки стала сухой, семя можно положить в воду и подождать, пока оно станет более мягким. Далее его потребуется аккуратно очистить — для этого можно использовать шкурку. Нужно снять верхний слой с наиболее плоской и гладкой части косточки. Зачем это нужно? Чтобы поместить косточку в условия стресса и «разбудить» ее.

Чтобы вырастить авокадо, следует выбирать спелые и крупные плоды
Чтобы вырастить авокадо, следует выбирать спелые и крупные плоды. Фото: Изображение Midjourney

Далее можно переходить непосредственно к проращиванию. В процессе могут потребоваться зубочистки в количестве четырех штук. Ими косточка аккуратно протыкается по центру, со всех четырех сторон. Протыкать зубочисткой участок шва семени не следует, в противном случае на этом месте оно раскроется, а затем и развалится на части, тем самым деформируя росток.

После всех проведенных манипуляций плоская часть косточки авокадо помещается в емкость, наполненную водой, при этом зубочистки из семени не вынимаются — они будут фиксировать его над поверхностью воды. Важно проследить за тем, чтобы участки проколов не соприкасались с водой, чтобы семя не начало гнить.

Плоская часть косточки авокадо помещается в емкость, наполненную водой
Плоская часть косточки авокадо помещается в емкость, наполненную водой. Фото: Изображение Midjourney

Корешки на косточке должны будут появиться в течение 30 дней, если все было сделано по инструкции. Далее ее можно будет пересаживать в грунт. Понять, что этот момент настал, можно по длине корешков — она должна составить как минимум четыре или пять сантиметров.

Сажать косточку авокадо в грунт рекомендуется, выбрав предварительно горшок или любую другую небольшую емкость. Перед этим из семени потребуется убрать все зубочистки.

Что касается грунта, то предпочтение стоит отдавать питательным субстанциям. В частности, подойдет специальный грунт для тропических, цитрусовых растений — он продается в любом цветочном магазине. Перед тем как переложить грунт в горшок, на его дне потребуется сделать дренаж — не очень толстый, примерно на пару сантиметров. Далее поверх дренажа засыпается грунт, и в него аккуратно помещается пророщенная косточка — примерно на третью часть. После посадки ее потребуется полить большим количеством воды и поставить емкость в место, доступное для солнечных лучей. Спустя пару недель можно будет увидеть первый росток.

Корешки на косточке авокадо должны будут появиться в течение 30 дней
Корешки на косточке авокадо должны будут появиться в течение 30 дней. Фото: Изображение Midjourney

Правила ухода

Если все прошло успешно и авокадо начало расти в горшке, за ним потребуется правильный и тщательный уход. В первую очередь его нужно периодически поливать. Необходимо следить за тем, чтобы грунт, в котором растет косточка, всегда был немного влажным. Стандартная схема полива после того, как верхний слой грунта станет сухим, — порядка двух раз в семь дней.

Ростки авокадо желательно время от времени опрыскивать из пульверизатора, поскольку растение чувствует себя более комфортно во влажной среде. При этом чрезмерная влажность оказывает на него губительное воздействие, поэтому стоит избегать и перелива. Если же листья растения начали желтеть, значит, его очевидно переливают.

Ростки авокадо желательно время от времени опрыскивать из пульверизатора
Ростки авокадо желательно время от времени опрыскивать из пульверизатора. Фото: Изображение Midjourney

Авокадо будет хорошо расти только в определенных температурных условиях. Оптимальная температура — 20 градусов. А вот если температура воздуха в помещении составит менее 12 градусов, авокадо может уйти в спячку, предварительно сбросив свои листья.

Периодическая подкормка может быть очень полезна для авокадо. Планировать ее следует на весну или на лето, выбирая удобрения с минеральным составом, — подойдут, к примеру, составы для комнатных растений. Подкармливать авокадо можно трижды в сезон.

В течение первого года растение активно растет, после чего процесс приостанавливается. На этом этапе важно сформировать его крону. Это легко сделать — для этого потребуется отщипнуть его верхнюю часть, но только после того, как у растения появится как минимум семь или восемь листьев. Далее отщипывать верхушку можно по мере того, как на авокадо будут появляться новые молодые отростки.

Нужно ли пересаживать авокадо? В естественных условиях растение может вырастать до 20 и даже до 30 сантиметров, однако при выращивании его в комнате таких результатов вряд ли стоит ожидать. Но пересаживать его тем не менее нужно — в более объемные горшки, для того чтобы авокадо не было тесно. Как только высота растения превысит 15–20 см, можно готовиться к его пересадке. Оптимальная периодичность пересаживания — раз в два или три года, однако все будет зависеть от того, как будет расти авокадо.

В течение первого года растение активно растет, после чего процесс приостанавливается
В течение первого года растение активно растет, после чего процесс приостанавливается. Фото: Изображение Midjourney

Важные моменты

Будет ли авокадо цвести, если оно выращено из косточки в домашних условиях? Вряд ли стоит рассчитывать на это — в лучшем случае цветения имеет смысл ждать только спустя несколько лет и при условии, что растение хорошо себя чувствует. Стоит также готовиться и к тому, что по вкусу плоды «домашнего» авокадо будут серьезно отличаться от магазинных.

Совет: после того как на растении начнут появляться цветы, можно взять кисточку с мягким ворсом и аккуратно провести им по соцветиям — для их взаимного опыления. Идеальный вариант — «скрестить» таким образом два растения, которые стоят рядом друг с другом. Для того чтобы повысить вероятность появления плодов, имеет смысл привить черенок культурного типа.

Цветения авокадо имеет смысл ждать только спустя несколько лет
Цветения авокадо имеет смысл ждать только спустя несколько лет. Фото: Изображение Midjourney

Те, кто проживает в регионах с теплым климатом, могут попробовать пересадить авокадо из горшка на улицу. В регионах с холодным климатом это невозможно, если, конечно, речь не идет о пересаживании в теплицу. Для пересаживания подходят только те саженцы, которые выросли как минимум до 50 см.

Кроме того, готовиться к процессу следует заранее — за пару недель. Рекомендуется начинать с закаливания растения — периодически авокадо нужно будет выносить на открытый воздух и оставлять там буквально на десять минут. Так растение привыкнет к новым условиям быстрее.

В Регионах в теплым климатом можно попробовать пересадить авокадо на улицу
В Регионах в теплым климатом можно попробовать пересадить авокадо на улицу. Фото: Изображение Midjourney

Что нужно знать об авокадо

Авокадо — плод, который по некоторым внешним признакам похож на орех. С точки зрения науки он считается фруктом, однако по вкусу и составу больше напоминает овощи. Плод высоко ценится за текстуру, которая отличается особой насыщенностью, и оптимальную питательную ценность. В естественной среде авокадо растет в Латинской и Центральной Америке.

Энергетическая ценность авокадо относительно небольшая: на сто граммов — всего 150 килокалорий. Однако стоит ориентироваться на то, что средний, стандартный плод весит почти 200 г и даже больше.

Авокадо относится к категории продуктов, подходящих для диетического питания, что обуславливается высоким содержанием в нем жирных ненасыщенных кислот, полезных для организма. В частности, они способствуют снижению в крови холестерина, предупреждают появление заболеваний сосудов, сердца.

Среди прочего польза авокадо для здоровья заключается и в следующем:

  • высокое содержание калия;
  • высокое содержание жиров, полезных для организма;
  • небольшая калорийность;
  • содержание антиоксидантов.

В авокадо есть витамины группы В, С, а также фолиевая кислота и витамины Е, К. Что касается калия, то в плодах его больше, чем даже в бананах, почти на 5%.

В авокадо есть витамины группы В, С, а также фолиевая кислота и витамины Е, К
В авокадо есть витамины группы В, С, а также фолиевая кислота и витамины Е, К. Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, в авокадо есть клетчатка, которая считается помощником в снижении массы тела. В плоде содержится растворимая клетчатка — она поддерживает жизнеспособность полезных бактерий, что в комплексе способствует оздоровлению организма.

Научно доказано, что регулярное употребление авокадо в пищу способствует снижению риска появления целого ряда болезней сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня холестерина. Хороший холестерин при этом повышается.

Авокадо не случайно рекомендуют употреблять вместе с некоторыми другими продуктами питания. Все дело в том, что некоторые вещества, содержащиеся в нем, относятся к категории жирорастворимых. В их числе — антиоксиданты, витамины. К примеру, наличие в салатах масла плода повышает показатели поглощения полезных веществ почти в два раза, и это минимум. Иными словами, авокадо полезно не только само по себе, оно еще делает более полезными и другие продукты питания.

#Еда#Овощи#Все материалы авторов#Авокадо
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