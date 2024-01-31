Как посадить и вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Нужно ли пересаживать авокадо? В естественных условиях растение может вырастать до 20 и даже до 30 сантиметров, однако при выращивании его в комнате таких результатов вряд ли стоит ожидать. Но пересаживать его тем не менее нужно — в более объемные горшки, для того чтобы авокадо не было тесно. Как только высота растения превысит 15–20 см, можно готовиться к его пересадке. Оптимальная периодичность пересаживания — раз в два или три года, однако все будет зависеть от того, как будет расти авокадо.