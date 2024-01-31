Как посадить и вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Posted 31 января, 09:19
Published 31 января, 09:19
Modified 31 января, 09:22
Updated 31 января, 09:22
Начать следует с выбора косточки, и стоит учесть, что далеко не все авокадо из тех, что продаются в магазинах, имеют семена, подходящие для проращивания. Для того чтобы вырастить авокадо на подоконнике, следует выбирать семена спелых и крупных плодов. Само семя обязательно должно быть зрелым. Стоит обратить внимание на кожуру фрукта — она должна быть достаточно мягкой, а ее цвет — зеленым, желательно темным.
Чтобы определить, подойдет ли косточка авокадо для выращивания дома на подоконнике, плод можно немного потрясти. Если выяснится, что косточка перемещается внутри свободно и при этом раздается легкий стук, значит, фрукт можно смело выбирать для проращивания.
Следующий этап — вынуть из авокадо косточку. Для более легкого и эффективного проращивания вынимать ее следует из плода с предварительно снятой кожурой. Если кожица к моменту обработки стала сухой, семя можно положить в воду и подождать, пока оно станет более мягким. Далее его потребуется аккуратно очистить — для этого можно использовать шкурку. Нужно снять верхний слой с наиболее плоской и гладкой части косточки. Зачем это нужно? Чтобы поместить косточку в условия стресса и «разбудить» ее.
Далее можно переходить непосредственно к проращиванию. В процессе могут потребоваться зубочистки в количестве четырех штук. Ими косточка аккуратно протыкается по центру, со всех четырех сторон. Протыкать зубочисткой участок шва семени не следует, в противном случае на этом месте оно раскроется, а затем и развалится на части, тем самым деформируя росток.
После всех проведенных манипуляций плоская часть косточки авокадо помещается в емкость, наполненную водой, при этом зубочистки из семени не вынимаются — они будут фиксировать его над поверхностью воды. Важно проследить за тем, чтобы участки проколов не соприкасались с водой, чтобы семя не начало гнить.
Корешки на косточке должны будут появиться в течение 30 дней, если все было сделано по инструкции. Далее ее можно будет пересаживать в грунт. Понять, что этот момент настал, можно по длине корешков — она должна составить как минимум четыре или пять сантиметров.
Сажать косточку авокадо в грунт рекомендуется, выбрав предварительно горшок или любую другую небольшую емкость. Перед этим из семени потребуется убрать все зубочистки.
Что касается грунта, то предпочтение стоит отдавать питательным субстанциям. В частности, подойдет специальный грунт для тропических, цитрусовых растений — он продается в любом цветочном магазине. Перед тем как переложить грунт в горшок, на его дне потребуется сделать дренаж — не очень толстый, примерно на пару сантиметров. Далее поверх дренажа засыпается грунт, и в него аккуратно помещается пророщенная косточка — примерно на третью часть. После посадки ее потребуется полить большим количеством воды и поставить емкость в место, доступное для солнечных лучей. Спустя пару недель можно будет увидеть первый росток.
Если все прошло успешно и авокадо начало расти в горшке, за ним потребуется правильный и тщательный уход. В первую очередь его нужно периодически поливать. Необходимо следить за тем, чтобы грунт, в котором растет косточка, всегда был немного влажным. Стандартная схема полива после того, как верхний слой грунта станет сухим, — порядка двух раз в семь дней.
Ростки авокадо желательно время от времени опрыскивать из пульверизатора, поскольку растение чувствует себя более комфортно во влажной среде. При этом чрезмерная влажность оказывает на него губительное воздействие, поэтому стоит избегать и перелива. Если же листья растения начали желтеть, значит, его очевидно переливают.
Авокадо будет хорошо расти только в определенных температурных условиях. Оптимальная температура — 20 градусов. А вот если температура воздуха в помещении составит менее 12 градусов, авокадо может уйти в спячку, предварительно сбросив свои листья.
Периодическая подкормка может быть очень полезна для авокадо. Планировать ее следует на весну или на лето, выбирая удобрения с минеральным составом, — подойдут, к примеру, составы для комнатных растений. Подкармливать авокадо можно трижды в сезон.
В течение первого года растение активно растет, после чего процесс приостанавливается. На этом этапе важно сформировать его крону. Это легко сделать — для этого потребуется отщипнуть его верхнюю часть, но только после того, как у растения появится как минимум семь или восемь листьев. Далее отщипывать верхушку можно по мере того, как на авокадо будут появляться новые молодые отростки.
Нужно ли пересаживать авокадо? В естественных условиях растение может вырастать до 20 и даже до 30 сантиметров, однако при выращивании его в комнате таких результатов вряд ли стоит ожидать. Но пересаживать его тем не менее нужно — в более объемные горшки, для того чтобы авокадо не было тесно. Как только высота растения превысит 15–20 см, можно готовиться к его пересадке. Оптимальная периодичность пересаживания — раз в два или три года, однако все будет зависеть от того, как будет расти авокадо.
Будет ли авокадо цвести, если оно выращено из косточки в домашних условиях? Вряд ли стоит рассчитывать на это — в лучшем случае цветения имеет смысл ждать только спустя несколько лет и при условии, что растение хорошо себя чувствует. Стоит также готовиться и к тому, что по вкусу плоды «домашнего» авокадо будут серьезно отличаться от магазинных.
Совет: после того как на растении начнут появляться цветы, можно взять кисточку с мягким ворсом и аккуратно провести им по соцветиям — для их взаимного опыления. Идеальный вариант — «скрестить» таким образом два растения, которые стоят рядом друг с другом. Для того чтобы повысить вероятность появления плодов, имеет смысл привить черенок культурного типа.
Те, кто проживает в регионах с теплым климатом, могут попробовать пересадить авокадо из горшка на улицу. В регионах с холодным климатом это невозможно, если, конечно, речь не идет о пересаживании в теплицу. Для пересаживания подходят только те саженцы, которые выросли как минимум до 50 см.
Кроме того, готовиться к процессу следует заранее — за пару недель. Рекомендуется начинать с закаливания растения — периодически авокадо нужно будет выносить на открытый воздух и оставлять там буквально на десять минут. Так растение привыкнет к новым условиям быстрее.
Авокадо — плод, который по некоторым внешним признакам похож на орех. С точки зрения науки он считается фруктом, однако по вкусу и составу больше напоминает овощи. Плод высоко ценится за текстуру, которая отличается особой насыщенностью, и оптимальную питательную ценность. В естественной среде авокадо растет в Латинской и Центральной Америке.
Энергетическая ценность авокадо относительно небольшая: на сто граммов — всего 150 килокалорий. Однако стоит ориентироваться на то, что средний, стандартный плод весит почти 200 г и даже больше.
Авокадо относится к категории продуктов, подходящих для диетического питания, что обуславливается высоким содержанием в нем жирных ненасыщенных кислот, полезных для организма. В частности, они способствуют снижению в крови холестерина, предупреждают появление заболеваний сосудов, сердца.
Среди прочего польза авокадо для здоровья заключается и в следующем:
В авокадо есть витамины группы В, С, а также фолиевая кислота и витамины Е, К. Что касается калия, то в плодах его больше, чем даже в бананах, почти на 5%.
Кроме того, в авокадо есть клетчатка, которая считается помощником в снижении массы тела. В плоде содержится растворимая клетчатка — она поддерживает жизнеспособность полезных бактерий, что в комплексе способствует оздоровлению организма.
Научно доказано, что регулярное употребление авокадо в пищу способствует снижению риска появления целого ряда болезней сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня холестерина. Хороший холестерин при этом повышается.
Авокадо не случайно рекомендуют употреблять вместе с некоторыми другими продуктами питания. Все дело в том, что некоторые вещества, содержащиеся в нем, относятся к категории жирорастворимых. В их числе — антиоксиданты, витамины. К примеру, наличие в салатах масла плода повышает показатели поглощения полезных веществ почти в два раза, и это минимум. Иными словами, авокадо полезно не только само по себе, оно еще делает более полезными и другие продукты питания.