Ищете лучшего работодателя? Рассказываем, на что обратить внимание, кроме зарплаты

Основной признак, по которому стоит выбирать компанию, — это честное отношение начальства к сотрудникам. Порядочный работодатель составляет подробный текст вакансии для компании, указывает конкретные обязанности и размер оплаты труда, вовремя сообщает потенциальному сотруднику, если что-либо изменилось. Также подробно об этом говорит менеджер на собеседовании. Прежде чем окончательно выбрать работодателя, соискатель может задать вопросы и получить честные ответы, касающиеся не только плюсов работы, но и ее минусов. HR спокойно говорит о том, почему место вакантно, что побудило бывшего сотрудника покинуть работу. При этом о тех, кто в прошлом сотрудничал с компанией и был частью коллектива, не отзываются в негативном ключе, даже если на то есть причины.