Ищете лучшего работодателя? Рассказываем, на что обратить внимание, кроме зарплаты

Posted 29 января, 13:40
Published 29 января, 13:40
Modified 31 января, 13:38
Updated 31 января, 13:38
Основной признак, по которому стоит выбирать компанию, — это честное отношение начальства к сотрудникам. Порядочный работодатель составляет подробный текст вакансии для компании, указывает конкретные обязанности и размер оплаты труда, вовремя сообщает потенциальному сотруднику, если что-либо изменилось. Также подробно об этом говорит менеджер на собеседовании. Прежде чем окончательно выбрать работодателя, соискатель может задать вопросы и получить честные ответы, касающиеся не только плюсов работы, но и ее минусов. HR спокойно говорит о том, почему место вакантно, что побудило бывшего сотрудника покинуть работу. При этом о тех, кто в прошлом сотрудничал с компанией и был частью коллектива, не отзываются в негативном ключе, даже если на то есть причины.
Помимо этой информации, выбирая компанию, вы можете поискать интересные сведения на стороне. Например посмотреть отзывы о работе компании в интернете, чтобы понять, какова репутация работодателя вне офиса. Основное внимание стоит уделять мнениям бывших и действующих сотрудников, но не нужно упускать из внимания и отзывы клиентов. Компания, которая не справляется со своими обязанностями и не отрабатывает негатив, не заслуживает доверия соискателя.
Работодатели, которых нужно не выбирать, а обходить стороной, часто пренебрегают своими обязанностями, указанными в договорах. Они считают возможным делать себе послабления, за которые никто не привлечет их к ответственности. Например, могут сослаться на финансовые проблемы в компании, чтобы на некоторое время задержать выплату зарплаты. Или не отпустить сотрудника компании в законный отпуск, который был ему необходим. Такой работодатель не отправляет новичков повышать квалификацию, не проводит обучение сотрудников, пренебрегает обеспечением безопасности труда и т. д. При этом некоторые работодатели считают приемлемым вводить на работе дополнительные запреты и ограничения для сотрудников, выполнение которых регулируется системой штрафов.
Что касается самих работников компании, они вынуждены неукоснительно соблюдать все директивы и предписания, даже если те мешают продуктивно работать. Иначе вы рискуете нарваться на штраф, выговор или быть уволенным. Последнее, впрочем, скорее пойдет на пользу: лучше выбрать более адекватного работодателя, чем работать на того, кто пренебрегает исполнением собственных обязательств.
Чтобы выбрать себе работодателя и не пожалеть, важно обратить внимание на то, насколько комфортна рабочая среда компании. Современный чистый офис или безопасный цех с новым оборудованием — это место, выбрав которое, вы сможете провести рабочее время с комфортом. Не лишним действием при выборе работы будет заглянуть в санузел — провести своеобразный «туалетный тест». По состоянию этого помещения вы легко сможете узнать, насколько уважительно люди относятся к коллегам и чужому труду. На производстве состояние санузла почти напрямую свидетельствует о том, как работодатель относится к работникам низшего звена, насколько он заинтересован в том, чтобы создать для них комфортные условия.
Выбирая работодателя, важно обращать внимание не только на внешний комфорт помещений, но и на общее настроение коллектива, отношение работодателя к подчиненным. В хороших компаниях не одобряют сплетни, не стараются выжать из работника максимум сил, не приветствуют излишний бюрократизм. Главное, что требует от сотрудников адекватный работодатель, — это стабильная продуктивная работа в рамках утвержденных в договоре обязанностей. Надежные компании умеют выстраивать коммуникации между сотрудниками, понимают, что такое корпоративная культура, стиль и ценности.
Если компания переживает не лучшие времена, все сотрудники, как правило, разделяют ее проблемы. Зато когда дела идут на лад, начальство может счесть это исключительно своей заслугой и никак не поощрить достойный труд команды. Поэтому еще один важный критерий того, как правильно выбирать будущего работодателя, — узнать, готова ли компания делиться прибылью.
Крупные фирмы в таких случаях действуют по западному образцу и выпускают акции для сотрудников. Те становятся в какой-то мере совладельцами бизнеса, что служит сильной мотивацией для достижения профессионального успеха. Компании поменьше просто выплачивают премии, дают бонусы или устраивают веселые корпоративы по поводу достижения определенных целей. Это тоже неплохой шаг, нужный, чтобы мотивировать и сплотить команду. Прежде чем выбрать новую работу, вы можете узнать о способах поощрения сотрудников как от них самих, так и от менеджера при прохождении собеседования.
Сильный руководитель — гарантия того, что компания не распадется и соискателю не придется через год-другой выбирать себе новое место. Из этого следует, что выбирать работодателя стоит еще и по тому, насколько вызывает уважение будущий начальник. Настоящий руководитель не будет слишком мягким и заискивающим в общении, но и грубый приказной тон вы вряд ли от него услышите. Демократичный стиль управления, уверенность в себе, культура общения на должном уровне и желание строить диалог с сотрудниками — признаки хорошего начальника, которые стоит учесть при выборе новой профессии.
Если при прохождении собеседования поговорить с руководителем не получится, вы всегда можете пообщаться напрямую с действующими сотрудниками. В общении с новичками сразу заметно, какой на данный момент настрой в коллективе и каково отношение к руководству и к работе в целом. Поэтому желательно «прозондировать» коллектив, прежде чем выбирать компанию для долгосрочного сотрудничества.
Чтобы выбрать хорошего работодателя, стоит узнать, предлагают ли рассматриваемые компании карьерный рост. Причем полезным будет не только продвижение на более высокие должности, но обучение навыкам, касающимся выполнения текущей работы.
Часто перспективными оказываются небольшие компании — это стоит учесть, выбирая работодателя. В крупных фирмах даже продвинутый сотрудник может остаться не востребованным среди высшего звена работников. Там, как правило, есть сложившийся «костяк» компании, представителей которого редко двигают по карьерной лестнице.
Обладателям менее значительных должностей сложно туда пробиться, даже если у них есть хороший опыт. Зато небольшие компании приветствуют продвижение членов команды, которые успели хорошо себя зарекомендовать и приобрели все необходимые навыки работы. Выбирая работодателя, стоит уделять таким коллективам особое внимание.
Часто в вакансиях вы можете найти такие требования работодателя к соискателю, как «многозадачность и стрессоустойчивость». Это стандартный пункт объявлений для поиска сотрудников, на которой мало кто обращает внимание, выбирая подходящую работу. Тем более, что соискатели часто «по умолчанию» вписывают эти слова в свое резюме.
Выбирая работодателя, стоит уточнить, что конкретно подразумевается под «многозадачностью». Что вы должны будете выполнять помимо своих обязанностей еще и чужие? Возможно, придется в течение дня быстро переключаться с одних задач на абсолютно другие, не успевая как следует включиться ни в одну из них. Это чревато появлением «синдрома менеджера». Иногда под понятием «многозадачность» руководители компании понимают неразбериху в делах, которые стремятся делегировать новому подчиненному. Смысла выбирать такую работу нет: она быстро спровоцирует выгорание.
Также непросто все с понятием «стрессоустойчивость». Оно часто маскирует напряженную обстановку в коллективе, необходимость спокойно относиться к резким высказываниям начальства, работать в цейтноте или периодически давить на нерадивую команду подчиненных. Выбирая работодателей, следует подумать, стоит ли работа в такой организации потраченных нервов.
Существуют и более курьезные требования, которыми руководствуются HR-менеджеры, выбирая кандидатов на вакансии. Например, в некоторых компаниях в команду берут людей только определенного роста или знака зодиака. Очевидно, что такой странный подход не внушает доверия к работодателю и лучше будет, если вы проигнорируете предложение работы от этой компании, выбрав другой вариант.
Не стоит забывать и о важнейшем критерии подбора работодателя — адекватной оплате труда. Оценив, насколько надежна компания, важно понять, стоит ли работа той зарплаты, которую за нее обещают. Даже если у них действительно дружный коллектив, крутой корпоративный стиль, уютный офис с печеньками и адекватный начальник, нет смысла тратить время на отработку мизерной зарплаты. В особенности это касается высококвалифицированных специалистов, например, из IT-сферы, у которых есть возможность выбирать лучший из множества предложенных вариантов работы.
Не менее важно обращать внимание на наличие ДМС, компенсации затрат на транспорт, связь и еду. Такие льготы — хорошее подспорье для сотрудников, поэтому есть смысл выбирать работодателей, которые предлагают подобные бонусы.