Забудьте про постоянный ремонт: как создать интерьер, который не устареет

Допустим, в квартире решено сделать ремонт в современном стиле, и в этом случае для декора стоит выбирать антиквариат. Впрочем, и здесь стоит помнить о чувстве меры, чтобы не захламить жилье и не сделать его похожим на барахолку. Предметы декора в винтажном стиле могут использоваться в качестве акцентов, так что их не должно быть много.