Забудьте про постоянный ремонт: как создать интерьер, который не устареет

Posted 26 января, 11:46
Published 26 января, 11:46
Modified 26 января, 11:52
Updated 26 января, 11:52
Классика — слово, которое говорит само за себя. Планируя сделать ремонт и рассчитывая, что интерьер и пять, и десять лет спустя не станет морально устаревшим, имеет смысл ориентироваться на классические черты. Стоит отметить, что с годами классика становится еще более элегантной и актуальной.
Какие детали стоит учитывать, если хочется сделать ремонт в классическом стиле:
Если на потолке сделать стильный и изысканный карниз, интерьер квартиры уже будет соответствовать правилам и канонам классического направления. То же можно сказать и о молдингах, которые необходимо расположить в определенном порядке. Для стен можно выбирать молдинги профилированного типа, они смотрятся еще более изысканно и интересно. Интерьер квартиры будет смотреться солидно и элегантно.
Важно помнить, что сделать ремонт полностью в классическом стиле — не самая лучшая идея. Не стоит пытаться в деталях воссоздавать интерьер в чертах барокко или, например, стиле ампир. Дизайнеры советуют включать в обстановку только отдельные элементы. Это может быть в том числе и мебель, например кресла или диван. Можно сделать ремонт и обыграть классические черты за счет напольного покрытия — стандартного паркета. Такие детали визуально не будут перегружать интерьер, и он останется актуальным и легким.
Можно экспериментировать — комбинировать в одном интерьере черты, присущие разным стилям и эпохам. Подобные комбинации помогут сделать ремонт неустаревающим или как минимум актуальным в течение долгого времени. В случае комбинации потребуется выбрать какую-либо одну стилевую идею, которая будет объединять несколько направлений.
Чтобы интерьер оставался актуальным, можно сделать ремонт и выдержать обстановку в пастельных и преимущественно в светлых тонах. Предпочтение желательно отдавать нейтральным гаммам. Плюс решения заключается и в том, что подобный интерьер при желании всегда можно будет обновить, и для этого вовсе не нужно будет делать масштабный и повторный ремонт.
Обновить обстановку можно, к примеру, за счет декоративных элементов или предметов мебели — просто расставив акценты. Все детали интерьера, выдержанные в нейтральных гаммах, не выйдут из моды либо очень долго, либо никогда.
Каким цветовым гаммам стоит отдавать предпочтение, если цель — сделать актуальный и неустаревающий ремонт? Можно ориентироваться на разные гаммы серого и бежевого цветов, молочные оттенки. В них могут быть выдержаны обои, отдельные предметы декора.
Имея задачу сделать ремонт, не утрачивающий актуальность, стоит сконцентрироваться на выборе отделочных материалов и их качества. Если есть возможность, не стоит слишком сильно экономить — логичнее и дальновиднее один раз потратиться и приобрести для ремонта материалы, которые гарантированно прослужат долго, чем купить дешевые и регулярно сталкиваться с необходимостью ремонта или замены. Такой ремонт в целом прослужит дольше.
Предпочтение стоит отдавать натуральным отделочным материалам и мебели из них. Их преимущества очевидны — долговечность, устойчивость к изнашиванию. Можно утверждать, что время над натуральными материалами не властно — напротив, оно только добавляет им элегантности. К примеру, цвет натуральной древесины со временем становится максимально насыщенным и эффектным, а металл и вовсе приобретает благородный оттенок.
Натуральные материалы остаются в тренде, и даже в остромодных интерьерах дизайнеры активно используют металл, древесину, бетон и камень. С уверенностью можно сказать, что актуальность таких материалов сохранится, и сделать ремонт с их использованием — это правильное решение.
Еще один интересный прием в дизайне, который позволит сделать ремонт актуальным на долгие годы — это выложенный елочкой паркет на полу. Стоит отметить, что сам тип покрытия был изобретен несколько столетий назад, однако сегодня оно не утрачивает своей актуальности. Дизайнеры утверждают, что паркет елочкой, напротив, только приобретает популярность.
Преимущества паркета заключаются в том, что в любых обстоятельствах и в любом интерьере он смотрится эффектно и элегантно. Также стоит отметить его функциональность: паркет — идея, которая одинаково удачно воплощается в любой обстановке. Есть и нюансы, к примеру необходимость тщательно ухаживать за паркетом, если он выполнен из натуральной древесины. Впрочем, и этот нюанс легко нивелировать — можно отдать предпочтение кварцвинилу или функциональному ламинату.
Очень стильно и интересно в интерьере смотрятся покрытия широкоформатного типа, которые выполняются без единого шва. Это далеко не новый тренд, однако он по-прежнему актуален и считается универсальным.
Как утверждают дизайнеры, не следует делать ремонт с использованием материалов, которые обладают принципиально разными свойствами физического типа, и в особенности не стоит их состыковывать. Это чревато последствиями, которые вряд ли можно назвать желательными. И именно по этой причине бесшовные покрытия будут актуальны всегда, равно как и использование материалов единого типа.
Те, кто планирует сделать ремонт в квартире, могут уделить внимание потолку. Навесные и натяжные потолки постепенно уходят в прошлое, а вот белый и гладкий потолок, напротив, сохраняет свою актуальность и даже набирает популярность. Это тоже вариант классики, ведь на протяжении веков единственным и универсальным цветом потолка был белый. Любые попытки внести в оформление разнообразие быстро устаревали с моральной точки зрения.
Предметы антиквариата, винтажные элементы обстановки — то, что придает любому интерьеру яркую индивидуальность и не дает при этом ему устаревать. Беспроигрышный вариант для тех, кто хочет сделать ремонт на века, — комбинация элементов нового и старого. Подобный способ можно реализовать следующим образом: комбинировать современные приемы в отделке квартиры со старинным декором либо наоборот. Такая комбинация делает интерьер вне времени.
Допустим, в квартире решено сделать ремонт в современном стиле, и в этом случае для декора стоит выбирать антиквариат. Впрочем, и здесь стоит помнить о чувстве меры, чтобы не захламить жилье и не сделать его похожим на барахолку. Предметы декора в винтажном стиле могут использоваться в качестве акцентов, так что их не должно быть много.
Альтернативой антиквариату в оформлении жилья могут стать растения. Их использование в интерьере — это отдельное направление, которое называется «фитодизайн». С уверенностью дизайнеры говорят, что живые растения в интерьере — прием, который не выйдет из моды никогда.
Планируя сделать ремонт на кухне, можно предусмотреть обустройство функционального элемента — так называемого островка. Можно подумать, что это новое решение, но на самом деле подобные приемы в оформлении интерьера использовались еще в царской России.
Важно отметить, что островок — хорошая идея, если кухня имеет достаточную площадь. Не в каждом помещении можно реализовать подобный прием.
Зонирование — универсальный и функциональный прием, который берут на заметку, собираясь сделать ремонт. Наиболее полезный и продуманный вариант — это объединение гостиной и кухни в одно пространство. До относительно недавнего времени при проектировании жилья соблюдалось строгое правило разделения этих помещений, однако сегодня, в период главенствования практичности, можно утверждать, что выбор делается в пользу удобства. В целом, зонирование можно выполнить даже при помощи перегородок, то есть вовсе не обязательно делать капитальный ремонт.
Другой вариант — выделение в пространстве квартиры гардеробной комнаты и обустройство кабинета. Подобное можно реализовать только в том случае, если площадь жилья достаточная. Гардеробная — очень практичное помещение, поскольку обеспечивает отличные возможности для хранения самых разных вещей в большом количестве. При этом для обустройства гардеробной будет достаточно буквально пары квадратных метров.