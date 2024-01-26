Как отрастить ресницы в домашних условиях: 10 эффективных способов

В остальном работа с маслами проста: их наносят на чистые ресницы с помощью щеточки или ватной палочки. Удобно использовать для нанесения старую кисточку от туши, которую следует предварительно вымыть. Касторовое, репейное и другие густые масла держат не дольше 30 минут. Жидкости с более легкой структурой можно оставить на несколько часов. Перед сном масло следует удалить с помощью ватного диска. Если лечь спать, не смывая состав, утром можно проснуться с сильным отеком век и жирными пятнами на подушке. Курс составляет 1 месяц, процедуры необходимо повторять ежедневно в вечернее время.