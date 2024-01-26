Как отрастить ресницы в домашних условиях: 10 эффективных способов

Posted 26 января, 08:54
Published 26 января, 08:54
Modified 26 января, 11:53
Updated 26 января, 11:53
Для того, чтобы напитать волосяные луковицы и отрастить ресницы, можно смазывать их маслами растительного происхождения. Эти масла богаты полиненасыщенными кислотами, витаминами и микроэлементами, которые помогают отрастить волоски.
Касторовое масло — одно из самых полезных, потому что в нем содержится почти 90% рицинолевой кислоты, которая способствует восстановлению ресничных волосков и быстрому их отращиванию. Также полезно масло репейника, содержащее инулин — полисахарид, стимулирующий обмен веществ.
Не менее полезны другие растительные масла:
Чтобы масла действительно помогли отрастить ресницы, важно уметь правильно наносить их. Главное — соблюдать осторожность, чтобы жидкость не попала в глаза.
В остальном работа с маслами проста: их наносят на чистые ресницы с помощью щеточки или ватной палочки. Удобно использовать для нанесения старую кисточку от туши, которую следует предварительно вымыть. Касторовое, репейное и другие густые масла держат не дольше 30 минут. Жидкости с более легкой структурой можно оставить на несколько часов. Перед сном масло следует удалить с помощью ватного диска. Если лечь спать, не смывая состав, утром можно проснуться с сильным отеком век и жирными пятнами на подушке. Курс составляет 1 месяц, процедуры необходимо повторять ежедневно в вечернее время.
Современная фармакология предлагает покупательницам действенные сыворотки для роста ресниц. Их преимущество в том, что такие средства можно наносить на весь день, как базу под макияж. В составы сывороток, помогающих отрастить ресницы, могут входить протеины, гиалуроновая кислота, церамиды, пантенол, витамины А и Е.
Сыворотку следует наносить на волоски с помощью специальной щеточки и выдерживать столько, сколько указано в инструкции. При необходимости подобные средства можно использовать и для роста бровей.
Также в аптеках продаются бесцветные жидкие гели с растительными экстрактами и натуральными маслами. Они удобны в нанесении, не вредят чувствительным глазам и разрешены к использованию для тех, кто пользуется контактными линзами. Эффект от аптечных средств можно заметить уже через 3 недели применения.
Питательную сыворотку, которая заметно поможет отрастить ресницы, можно не только приобрести в аптеке, но и приготовить самостоятельно. Обычно основой таких составов являются растительные масла, к которым добавляют другие полезные компоненты, помогающие отрастить здоровые ресницы.
Чтобы приготовить такой питательный состав, необходимо взять 2 чайных ложки касторового масла, 1 чайную ложку масла кокоса и 2 чайных ложки жидкого витамина Е (продается в аптеках). Все компоненты следует тщательно перемешать и перелить в чистую емкость, например старый флакон из-под туши. Наносить на ресницы ежедневно.
Еще один вариант сыворотки с самыми полезными компонентами — касторовым маслом и витамином Е.
Ингредиенты:
Все компоненты следует смешать, перелить в чистую емкость и использовать ежедневно на протяжении 1 месяца.
Бьюти-бомба, в составе которой не только полезный сок алоэ, но и 2 витамина, помогающих отрастить волосы и ресницы. Для приготовления понадобятся 1 столовая ложка миндального масла, 1 чайная ложка сока алоэ вера, по 1 капсуле витаминов А и Е.
Готовится сыворотка так же, как и остальные: все компоненты нужно смешать, перелить в удобную чистую емкость и наносить каждый день не менее месяца.
Один из рабочих способов стимулировать рост ресниц — ежедневный легкий массаж век. Массирующие круговые движения пальцев помогут улучшить кровообращение. К волосяным фолликулам ресниц начнут активнее поступать питательные вещества, вследствие чего активизируется рост волосков.
Также полезно каждый день расчесывать ресницы специальной щеточкой. Это поможет отрастить волоски, улучшив их кровоснабжение. Особенно полезно расчесывание в сочетании с применением масок или других питательных составов.
Важно помнить, что щеточку необходимо тщательно мыть после каждого применения. Иначе расчесывание приведет к распространению бактерий. Также стоит проявлять осторожность при проработке прикорневой зоны. Щеточка может легко соскользнуть с края века на слизистую глаза и повредить ее.
Красота начинается изнутри, в том числе и красота ресниц. Чтобы укрепить и отрастить их, важно следить за своим питанием. С пищей в организм должно поступать достаточное количество веществ, которые положительно влияют на состояние кожи и волос.
Витамин Е — одно из таких веществ. Это природный антиоксидант, который укрепляет волосяные фолликулы и предупреждает их повреждение свободными радикалами. Витамин содержится в орехах, шпинате, шиповнике, кураге, авокадо. Он также продается в аптеках в виде капсул с масляным раствором как средство, которое помогает отрастить волосы.
Витамин В2 (рибофлавин). Он нужен для производства кератина — вещества, из которого состоят волосы и ногти. Также В2 участвует в производстве маслянистого вещества, которое покрывает ресницы, — их естественной защиты от пересушивания и ломкости. Витамин поступает в организм с такой пищей, как листовые овощи, печень, яйца, гречка.
Витамин А. Необходим для того, чтобы отрастить ресницы и предотвратить их выпадение. Содержится в рыбьем жире, молоке, яйцах, моркови, шпинате.
Какие еще витамины нужны для ресниц:
Эти витамины можно приобрести в аптеке, но их бесконтрольный прием может навредить организму. Безопаснее получать их с пищей, вводя в свой рацион разнообразные фрукты, овощи, орехи, злаковые и молочные продукты.
Чтобы минимизировать вред от декоративной косметики, необходимо выбирать качественную тушь, которая ухаживает за ресницами, а не только окрашивает их. Современная косметика с протеинами, витаминами и увлажняющими компонентами способствуют укреплению и питанию волосков, помогая быстро их отрастить.
Важно также помнить о том, что снятие макияжа в конце дня — обязательный этап гигиены. Остатки даже самой полезной туши или других косметических средств могут забивать поры ресниц, приводя к замедлению их роста. Для снятия макияжа следует применять только специальные средства, которые не навредят волоскам.
Ресницы — те же волосы, а значит, средства для волос пойдут им на пользу и помогут их отрастить. Например, после умывания можно аккуратно наносить на реснички небольшое количество бальзама для волос. Выдержав 5 минут, его необходимо тщательно смыть. Это придаст ресницам блеск, поможет их отрастить и сделать визуально более здоровыми.
Шампунь — тоже отличное средство для поддержания здоровья и отращивания ресниц. Специальные составы не понадобятся, достаточно приобрести более безопасный для глаз детский шампунь «без слез».
Китайские сорта зеленого чая — проверенный источник антиоксидантов. Они защищают ресницы от выпадения и помогают их отрастить, улучшая обменные процессы в фолликулах. Напитать волоски этими веществами, чтобы их оздоровить и отрастить, просто: достаточно заварить чашку зеленого чая без сахара, и, обмакнув в него ватные диски, положить их на ресницы. Важно дождаться, пока чай остынет до комфортной температуры, чтобы избежать ожогов! После нескольких сеансов «чайной терапии» внешний вид ресниц заметно улучшится.
Другие растительные отвары из лекарственных трав будут не менее полезны для того, чтобы отрастить кукольные реснички. Травяные компрессы обладают отличным питательным и увлажняющим действием. Для того, чтобы отрастить ресницы, можно приготовить отвар из таких трав, как ромашка, чай, василек и шалфей, и протирать ими область вокруг глаз.
Сок алоэ вера оказывает противовоспалительное, увлажняющее и заживляющее действие. Это настоящий кладезь красота для волос и кожи. Если напитать им ресницы, они преобразятся внешне и заметно вырастут.
Чтобы воспользоваться этим природным гелем, необходимо срезать свежий лист алоэ и окунуть в выступивший сок чистую щеточку. Далее следует тщательно распределить жидкость по ресницам, тщательно расчесав их. По прошествии 15 минут сок обязательно смывают. Как и любое натуральное средство, сок алоэ не дает мгновенного эффекта. Рост волосков можно будет заметить через несколько недель ежедневного применения.
Данный способ не поможет отрастить ресницы, но сможет визуально сделать их длиннее и гуще. Речь идет о химической завивке с помощью специального раствора. Процесс отдаленно напоминает химическую завивку волос и также проводится только профессионалом.
Для того, чтобы визуально отрастить ресницы и придать определенную форму, мастер наносит на них специальный фиксирующий состав. Затем идут нейтрализатор и очиститель. Эффект держится до 3 месяцев, ресницы выглядят блестящими, хорошо держат форму и изгиб. Использование химикатов если и ухудшит состояние ресниц, то незначительно. Мастера в ходе процедуры всегда проводят консультации и рассказывают клиентам о том, как поддержать здоровье ресниц после завивки.
Этот способ можно назвать домашним, так как многие мастера-лэшмейкеры работают прямо на дому у клиента. Однако пробовать самостоятельно отращивать ресницы с помощью химических средств не стоит: есть риск не отрастить, а, наоборот, травмировать их.