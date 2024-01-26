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Posted 26 января, 10:18

Published 26 января, 10:18

Modified 26 января, 10:20

Updated 26 января, 10:20

Эксперты объяснили, на сколько могут упасть цены на жилье в России

Эксперты объяснили, на сколько могут упасть цены на жилье в России

26 января 2024, 10:18
Фото: 1MI.
В России в 2024 году в сложившихся экономических условиях могут начать снижаться цены на жилье, сообщили опрошенные эксперты.

Представитель «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал «РБК», что в настоящее время главным трендом для вторичного рынка недвижимости является высокая ключевая ставка, при которой значительно возросла стоимость ипотечных кредитов. Дело в том, что сейчас взять ипотеку можно по ставке от 16% годовых.

«Если в скором времени ключевая ставка не изменится в меньшую сторону, то спрос на вторичном рынке сократится, что приведет к увеличению предложения и соответствующему снижению цен на 10%», — считает эксперт.

Алексей Попов, представитель «ЦИАН.Аналитики», прогнозирует стагнацию стоимости на вторичке, после чего цены постепенно снизятся до середины лета примерно на 10% от текущих значений. По его словам, если ключевая ставка продолжит расти и ипотечные кредиты станут еще дороже, то снижение цен может быть более значительным — не менее 15%.

#Илья Протвинов#Экономика#Россия#Жилье#Эксперты#Ключевая ставка#Цены на жилье#Вторичный рынок недвижимости
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