Эксперты объяснили, на сколько могут упасть цены на жилье в России

Posted 26 января, 10:18
Published 26 января, 10:18
Modified 26 января, 10:20
Updated 26 января, 10:20
Представитель «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал «РБК», что в настоящее время главным трендом для вторичного рынка недвижимости является высокая ключевая ставка, при которой значительно возросла стоимость ипотечных кредитов. Дело в том, что сейчас взять ипотеку можно по ставке от 16% годовых.
«Если в скором времени ключевая ставка не изменится в меньшую сторону, то спрос на вторичном рынке сократится, что приведет к увеличению предложения и соответствующему снижению цен на 10%», — считает эксперт.
Алексей Попов, представитель «ЦИАН.Аналитики», прогнозирует стагнацию стоимости на вторичке, после чего цены постепенно снизятся до середины лета примерно на 10% от текущих значений. По его словам, если ключевая ставка продолжит расти и ипотечные кредиты станут еще дороже, то снижение цен может быть более значительным — не менее 15%.