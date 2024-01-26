Эксперты объяснили, на сколько могут упасть цены на жилье в России

Алексей Попов, представитель «ЦИАН.Аналитики», прогнозирует стагнацию стоимости на вторичке, после чего цены постепенно снизятся до середины лета примерно на 10% от текущих значений. По его словам, если ключевая ставка продолжит расти и ипотечные кредиты станут еще дороже, то снижение цен может быть более значительным — не менее 15%.