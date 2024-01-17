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Posted 17 января, 16:49

Published 17 января, 16:49

Modified 17 января, 16:51

Updated 17 января, 16:51

НРД опроверг заявления компании «Арсагера» о проблемах

НРД опроверг заявления компании «Арсагера» о проблемах

17 января 2024, 16:49
Фото: 1MI.
НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу «Московская биржа») опроверг заявления управляющей компании «Арсагера» о сложностях в работе в первые дни года, заявил newia.ru представитель НРД.

Ранее заместитель председателя правления компании «Арсагера» Алексей Астапов в разговоре с корреспондентом newia.ru заявил, что в прошлый четверг у фонда «Арсагера — акции 6.4» (ISIN RU000A0JPMD2) возникли сложности с ликвидность, так как маркет-мейкер не смог получить его паи.

«9 и 10 был очень большой объем заявок после праздников и по техническим причинам больше связанным даже не с маркет-мейкером, а с НРД вот эти паи ему не выдались», — сказал Астапов.

В свою очередь представитель депозитария отметил, что никаких сложностей с их стороны зафиксировано не было.

«Сильно удивились, потому что на нашей стороне не было абсолютно точно никаких технических проблем, поэтому тут даже комментировать нечего. Действия управляющих компаний мы не комментируем. У нас абсолютно точно сложностей не было, мы проверили и никаких проблем с исполнением поручений не было», — сказал собеседник агентства.

#Экономика#Биржа#Арсагера#НРД
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