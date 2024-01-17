НРД опроверг заявления компании «Арсагера» о проблемах

Posted 17 января, 16:49
Published 17 января, 16:49
Modified 17 января, 16:51
Updated 17 января, 16:51
Ранее заместитель председателя правления компании «Арсагера» Алексей Астапов в разговоре с корреспондентом newia.ru заявил, что в прошлый четверг у фонда «Арсагера — акции 6.4» (ISIN RU000A0JPMD2) возникли сложности с ликвидность, так как маркет-мейкер не смог получить его паи.
«9 и 10 был очень большой объем заявок после праздников и по техническим причинам больше связанным даже не с маркет-мейкером, а с НРД вот эти паи ему не выдались», — сказал Астапов.
В свою очередь представитель депозитария отметил, что никаких сложностей с их стороны зафиксировано не было.
«Сильно удивились, потому что на нашей стороне не было абсолютно точно никаких технических проблем, поэтому тут даже комментировать нечего. Действия управляющих компаний мы не комментируем. У нас абсолютно точно сложностей не было, мы проверили и никаких проблем с исполнением поручений не было», — сказал собеседник агентства.