НРД опроверг заявления компании «Арсагера» о проблемах

«Сильно удивились, потому что на нашей стороне не было абсолютно точно никаких технических проблем, поэтому тут даже комментировать нечего. Действия управляющих компаний мы не комментируем. У нас абсолютно точно сложностей не было, мы проверили и никаких проблем с исполнением поручений не было», — сказал собеседник агентства.