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Posted 16 января, 08:40

Published 16 января, 08:40

Modified 16 января, 08:40

Updated 16 января, 08:40

На МСП.РФ начал работать сервис "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях"

На МСП.РФ начал работать сервис "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях"

16 января 2024, 08:40
Фото: 1MI.
На платформе МСП.РФ пользователям стал доступен сервис “Продажи на маркетплейсах и в соцсетях”, который рассчитан как на тех, кто только начинает бизнес в онлайн-торговле и предоставлении услуг, так и для опытных предпринимателей.

РИА Новости сообщает, что с помощью специального фильтра пользователи платформы могут сравнивать условия работы на различных площадках по определенным параметрам и получать специальные предложения от маркетплейсов для продвижения своих товаров и услуг, а также для оформления товарных карточек. Кроме того, сервис формирует подборку мер поддержки для работы на маркетплейсах, действующие в регионах России.

Например, предпринимателям из Татарстана предоставляется на безвозмездной основе помощь в размещении товаров на одной из выбранных площадок. Представители сегмента малого и среднего предпринимательства из Ивановской области могут получить помощь в продвижении товаров на площадке на условиях софинансирования. А для предпринимателей из Московского региона предназначены бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в социальных сетях, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что в корпорации видят колоссальный рост количества регистраций в онлайн-торговле. Так, только в прошлом году было осуществлено 152 тысячи регистраций. С помощью сервиса МСП.РФ пользователи платформы, как начинающие, так и опытные, могут использовать доступные в их регионах меры поддержки, связанные с продвижением товаров и услуг в социальных сетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи платформы МСП.РФ также получают специальные предложения от маркетплейсов, такие как скидки, бонусы и другие преференции.

К примеру, авторизованные пользователи МСП.РФ могут на одной из площадок получить скидку на размещение товара на главной странице в размере 30%. Другая площадка предлагает на продвижение новым клиентам до 60 тысяч бонусов.

В сервисе МСП.РФ также размещены инструкции от экспертов площадок по вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления товарных карточек или объявлений об услугах до настройки цен, логистики, аналитики и разработки стратегии продвижения товаров или услуг.

Кроме того, пользователи нового сервиса получают доступ к полезным инструментам для работы с популярными площадками: “Озон”, “Авито”, ”ВКонтакте”, “Ярмарка Мастеров”, “Мегамаркет”, “Профи.ру” и другими. Корпорация МСП провела отбор площадок, которые готовы помочь предпринимателям из сегмента малого и среднего бизнеса в запуске и развитии проектов в сфере онлайн-продаж.

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