На МСП.РФ начал работать сервис "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях"

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что в корпорации видят колоссальный рост количества регистраций в онлайн-торговле. Так, только в прошлом году было осуществлено 152 тысячи регистраций. С помощью сервиса МСП.РФ пользователи платформы, как начинающие, так и опытные, могут использовать доступные в их регионах меры поддержки, связанные с продвижением товаров и услуг в социальных сетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи платформы МСП.РФ также получают специальные предложения от маркетплейсов, такие как скидки, бонусы и другие преференции.