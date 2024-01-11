73% работающих петербуржцев хотя бы раз задумывались о собственном бизнесе

Posted 11 января, 13:30
Published 11 января, 13:30
Modified 25 июля, 21:40
Updated 25 июля, 21:40
32% опрошенных наемных сотрудников признались, что готовы совмещать собственный бизнес с занятостью на текущем месте работы.
Все — ради денег. Главной мотивацией для открытия собственного бизнеса большинство опрошенных (62%) видят прибыль и рост собственного благосостояния. Лишь четверть петербуржцев, мечтающих о собственном деле, верят, что оно принесет им моральное удовлетворение, и только 13% ждут от бизнеса интересных и амбициозных задач. При этом почти треть (30%) респондентов устроил бы ежемесячный доход в собственном бизнесе от 80 до 100 тысяч рублей. Примерно столько же (27%) готовы перейти в разряд предпринимателей, если собственное дело будет приносить им свыше 100 тысяч рублей в месяц.
Регистрировать компанию будущие предприниматели не торопятся. Почти половина опрошенных из Санкт-Петербурга (45%) отметила, что для старта в бизнесе достаточно получить статус самозанятого. По мнению 51% «будущих бизнесменов» такой режим подходит под их деятельность и прост в открытии. Бизнес-план также не потребуется — каждый пятый (22%) респондент, мечтающий о прибыли, верит, что успешный бизнес возможен без планов и стратегий.
Инвестировать в будущий успех и рисковать большими деньгами (свыше 500 тысяч рублей) готовы лишь 7% опрошенных. 28% будущих предпринимателей из Санкт-Петербурга рассчитывает потратить на запуск собственного дела не более 100 тысяч рублей. При этом большая часть (29%) «мечтающих о бизнесе» верят в собственный успех в сфере торговли. В топ-3 популярных бизнес-направлений вошли также IT (23%) и маркетинговые услуги (14%). Наименее популярными нишами стали финансовые и юридические услуги — 1%.
В мечтах о бизнесе провели праздничные дни далеко не все. Треть петербуржцев (31%) не смогла полноценно насладиться праздниками из-за работы. При этом четверть (25%) из них отметили, что не получат премии или надбавки за работу на праздниках. Те же, кто не сумел отвлечься от рабочей рутины чаще всего проводили время с семьей и друзьями (33%), отдыхали дома (30%), посещали культурные (20%) и спортивные (14%) мероприятия. Уделили внимание саморазвитию и образованию на прошедших праздниках в равных долях лишь 3% опрошенных.