73% работающих петербуржцев хотя бы раз задумывались о собственном бизнесе

В мечтах о бизнесе провели праздничные дни далеко не все. Треть петербуржцев (31%) не смогла полноценно насладиться праздниками из-за работы. При этом четверть (25%) из них отметили, что не получат премии или надбавки за работу на праздниках. Те же, кто не сумел отвлечься от рабочей рутины чаще всего проводили время с семьей и друзьями (33%), отдыхали дома (30%), посещали культурные (20%) и спортивные (14%) мероприятия. Уделили внимание саморазвитию и образованию на прошедших праздниках в равных долях лишь 3% опрошенных.