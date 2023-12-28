В России разработали препарат для диабетиков

Отмечается, что кабмин оказывает поддержку в научно-исследовательских работах по созданию новых лекарств. Премьер-министр подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки отечественных препаратов, которые могут стать полноценной заменой импортных препаратов. То есть программа импортозамещения в такой важнейшей отрасли, как фармацевтика, работает и уже дает хорошие результаты.