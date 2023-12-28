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Posted 28 декабря 2023, 08:29

Published 28 декабря 2023, 08:29

Modified 28 декабря 2023, 08:29

Updated 28 декабря 2023, 08:29

В России разработали препарат для диабетиков

В России разработали препарат для диабетиков

28 декабря 2023, 08:29
Фото: 1MI.
В России средняя ежегодная смертность от диабета составляет 43 тысячи человек. Причем в этой статистике отражены данные только о тех пациентах, которые состояли на учете.

На круглом столе, проведенном газетой «Аргументы и факты», отмечалось, что ежегодно в стране выявляется около 240 тысяч новых случаев диабета, и 85 — 90% заболевших имеют лишний вес и ожирение.

Пациентам с избыточной массой тела специалисты рекомендуют прием препаратов на основе семаглутида. Такие лекарства обладают сахароснижающим эффектом и ведут к снижению массы тела, что крайне важно для больных сахарным диабетом, пишет newizv.ru.

Такой препарат разработали на Западе. В России он зарегистрирован как «Оземпик». Однако в аптеках начался дефицит лекарств, так как датская фармацевтическая компания Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок дорогостоящего «Оземпика».

Однако недавно в России появился собственный семаглутид под торговым названием «Квинсента». При этом отечественный препарат не является аналогом зарубежного. Использована новая технология производства: если западное лекарство делается на основе микробиологического синтеза (с помощью микроорганизмов), то российский семаглутид — это результат химического синтеза.

«Химические реакции запрограммированы, исключают ошибки в финальной формуле, и самое главное — химически полученное вещество можно проанализировать с помощью современного аналитического оборудования», — уточняет директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская.

Разработчик получил регистрационное удостоверение на препарат. То есть были проведены все исследования, подтверждающие качество и безопасность лекарства.

«Появление доступности препаратов нового класса — аналогов ГПП-1 — весомое событие в медицинской среде, это имеет большое значение и для наших пациентов», — подчёркивает завкафедрой эндокринологии РНИМУ им. Пирогова профессор Татьяна Демидова.

По ее словам, это именно то вещество, которое разрешено и рекомендовано для лечения сахарного диабета и ожирения.

Отмечается, что кабмин оказывает поддержку в научно-исследовательских работах по созданию новых лекарств. Премьер-министр подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки отечественных препаратов, которые могут стать полноценной заменой импортных препаратов. То есть программа импортозамещения в такой важнейшей отрасли, как фармацевтика, работает и уже дает хорошие результаты.

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