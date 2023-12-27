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Posted 27 декабря 2023, 12:07

Published 27 декабря 2023, 12:07

Modified 27 декабря 2023, 13:34

Updated 27 декабря 2023, 13:34

В региональных встречах Корпорации МСП приняли участие 4,8 тысячи предпринимателей

В региональных встречах Корпорации МСП приняли участие 4,8 тысячи предпринимателей

27 декабря 2023, 12:07
Фото: 1MI.
В 2023 году Корпорация МСП организовала для представителей малого и среднего бизнеса очные встречи. В них приняли участие 3200 предпринимателей в 80 регионах. Еще более 1600 человек присоединились к мероприятиям онлайн.

Об этом рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич.

«Предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — наш приоритет. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий», — сказал руководитель КМСП. Как передает ria.ru, в 2024 году корпорация продолжит организовывать такие выезды.

По словам Александра Исаевича, в рамках очных встреч представители корпорации могут лично пообщаться с предпринимателями, выстроить с каждым из них контакт, помочь решить важные для них вопросы. Более тысячи обращений поступило в корпорацию от субъектов МСБ за 2023 год. Из них четыреста были направлены на проработку в КМСП и ее дочерние структуры, а более шестисот отработано во время мероприятий пишет rostovgazeta.ru.

Глава корпорации обратил внимание, что большая часть вопросов, рассматриваемых в рамках встреч, касалась получения финансовых мер поддержки — 77 процентов. Каждый 10-й вопрос был связан со сбытом продукции. Это поиск поставщиков, участие в закупках по закону № 223-ФЗ. Участников встреч также интересовало, как можно реализовать свои товары через торговые сети, в формате «фермерских островков». Большой интерес участники проявили и к работе сервисов цифровой платформы МСП.РФ, а также обучающим программам, разработанным Корпорацией МСП, и вопросам защиты прав предпринимателей.

В пресс-службе напомнили, что господдержка МСБ осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированным главой государства Владимиром Путиным. Его реализацию курирует вице-премьер Андрей Белоусов.

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