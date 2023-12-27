Материнский капитал: на что можно потратить в 2024 году

Подтверждения того, что многим участникам от законодательных нововведений станет только лучше, нашлись в словах ведущего специалиста «Союза риэлторов „Полезные Люди“ Алексея Ашихмина. Он рассказал, что „не все банки охотно предоставляют кредит на жилье под маткапитал, так как кредитор имеет свои риски, связанные с выделением долей детям. При этом, крупные и средние банки готовы работать по этой схеме, которая становится более популярной и распространенной“. Главное, считает ведущий риелтор, уделять большое внимание правильному составлению договора.