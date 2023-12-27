Материнский капитал: на что можно потратить в 2024 году

Posted 27 декабря 2023, 12:10
Published 27 декабря 2023, 12:10
Modified 23 января, 16:35
Updated 23 января, 16:35
Для многих россиян эти поправки станут долгожданными, способными улучшить их материальное положение.
Депутаты Алтайского краевого Заксобрания направили в Госдуму Федерального Собрания РФ инициативу «О внесении изменений в ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“. Законодатели предлагают разрешить российским семьям приобретать жильё на средства маткапитала без оформления кредитного договора не ожидая достижения ребенком 3-ех лет.
В настоящее время родители с маленькими детьми могут купить квартиру или иное жилье с использованием материнского капитала только при заключении договора ипотечного кредитования.
Изменения будут касаться старой редакции в части 7 статьи 3. Если ранее закон разрешал использовать маткапитала не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения, то депутаты предлагают новую трактовку — «со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло указанное право».
В соответствии с этим, сроки подачи заявления на маткапитал будут рассчитываться иным образом. Такое право станет возможным в любое время со дня рождения ребенка.
В пояснительной записке к законодательной инициативе опубликованы данные, согласно которым больше половины семей (66%) используют материнский капитал для улучшения своих жилищных условий — для внесения первоначального взноса или погашение части кредита. При этом, заемщикам приходится выплачивать проценты по ипотеке, которые за весь срок кредита составляют около трети от стоимости недвижимости. А это является дополнительной финансовой нагрузкой на семью с детьми.
Еще одной причиной внесения изменений в закон является материальное состояние женщины, находящейся в декретном отпуске. Россиянки, которые имеют право реализации маткапитала и получающие пособие по уходу за ребенком, вынуждены получать отказ в ипотеке, так как социальная выплата до 1,5 лет не считается доходом.
Председатель комитета по социальной защите и занятости населения Алтайского края Ирина Солнцева рассказала, что «расширение срока использования маткапитала станет актуальной мерой для категории семей, которые имеют свои собственные накопления или хотят потратить средства на строительство или реконструкцию жилья. К тому же, право распоряжаться маткапиталом без привлечения заемных средств позволит многим семьям решить острые жилищные вопросы в любое время и без дополнительных расходов».
Подтверждения того, что многим участникам от законодательных нововведений станет только лучше, нашлись в словах ведущего специалиста «Союза риэлторов „Полезные Люди“ Алексея Ашихмина. Он рассказал, что „не все банки охотно предоставляют кредит на жилье под маткапитал, так как кредитор имеет свои риски, связанные с выделением долей детям. При этом, крупные и средние банки готовы работать по этой схеме, которая становится более популярной и распространенной“. Главное, считает ведущий риелтор, уделять большое внимание правильному составлению договора.
Напомним, что материнский капитал это мера господдержки российских семей, действующая с 2007 года. За 16 лет действия программы правила неоднократно менялись и дополнялись новыми возможностями для улучшения положения российских семей. В последней редакции закона право на распоряжение маткапиталом возникает при рождении первого, второго, третьего или последующих детей, если ранее такое право не возникало.
В 2023 году материнский капитал можно потратить для улучшения жилищных условий путем:
С 1 января 2024 года, при одобрении законодательной инициативы региональных депутатов, российские семьи смогут приобретать недвижимость за счет средств маткапитала не дожидаясь трехлетия ребенка и не оформляя ипотеку.
Также напомним, что с 1 января 2024 года в силу вступают поправки, согласно которым право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство.