Врачи рассказали об основных симптомах, признаках и методах лечения «пиролы»

Posted 26 декабря 2023, 15:33
Published 26 декабря 2023, 15:33
Modified 26 декабря 2023, 15:34
Updated 26 декабря 2023, 15:34
Согласно информации Минздрава РФ, в последние месяцы фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и гриппом. К сезонным острым респираторным инфекциям присоединился новый штамм ковида, В минувшем месяце в стране были выявлены первые десять случаев заражения штаммом коронавируса BA.2.86, который получил название «пирола» и является еще одним подвидом омикрона, пишет newizv.ru.
Несмотря на то что новый штамм ковида очень заразен, смертность от него равна практически нулю, заявил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Но, по его словам, заболевание протекает достаточно неприятно (с сильным кашлем и температурой) и давать осложнения в виде пневмонии.
«Также может развиваться постковидный синдром. До нового года заболеваемость будет расти», — добавил эксперт.
Об эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России и росте числа заболевших за месяц в начале ноября говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным оперштаба, рост заболеваемости COVID-19 за неделю составил более 33%. Его зафиксировали в 79 регионах. Количество госпитализированных также выросло — на 25% по сравнению с предыдущей неделей.
По мнению врача-инфекциониста, педиатра, генерального директора клиники «Лидер медицина» Евгения Тимакова, сейчас в стране циркулируют нескольких вирусов, в их числе и ковид. Он напомнил, что сегодня его симптомы несколько смазанные, но есть ряд характерных: затяжной сильный кашель, заложенность носа и боль в горле.
Избежать нежелательных последствий позволит только своевременное лечение. Среди проверенных противовирусных препаратов, которые зарекомендовали себя и находятся в приоритете у врачей, остаются препараты с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir). Среди отечественных препаратов его содержит хорошо зарекомендовавший себя в пандемию «Эсперавир». Его врачи охотно выписывали заболевшим.
Действие молнупиравира обусловлено внесением ошибок в геномную РНК коронавируса. Препараты на основе молнупиравира помогают противостоять и другим РНК-вирусам, поэтому препарат эффективно помогает, например, в борьбе с простудой, вызванной риновирусами.
Чтобы не подхватить инфекцию, необходимо избегать массового скопления людей, часто мыть руки, регулярно проветривать помещения и повышать иммунитет.