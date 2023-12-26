Врачи рассказали об основных симптомах, признаках и методах лечения «пиролы»

Об эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России и росте числа заболевших за месяц в начале ноября говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным оперштаба, рост заболеваемости COVID-19 за неделю составил более 33%. Его зафиксировали в 79 регионах. Количество госпитализированных также выросло — на 25% по сравнению с предыдущей неделей.