Последний рывок: 19% петербуржцев берут подработки, чтобы хорошо отметить Новый год

Чтобы заработать больше денег к праздникам треть (33%) опрошенных из Санкт-Петербурга берет дополнительную нагрузку на своем текущем рабочем месте. Каждый четвертый (24%) берет работу по совместительству, не требующую дополнительного обучения или квалификации (работа курьера, грузчика, водителя такси и пр.). Среди петербуржцев, занятых на подработках в декабре, большинство (45%) отметили, что выходят на работу по совместительству чаще всего в вечернее время или в выходные дни. При этом на январских праздниках 45% петербуржцев выбирают подработки в дневное время.