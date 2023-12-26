Последний рывок: 19% петербуржцев берут подработки, чтобы хорошо отметить Новый год

Posted 26 декабря 2023, 13:30
Published 26 декабря 2023, 13:30
Modified 26 декабря 2023, 13:32
Updated 26 декабря 2023, 13:32
Еще 30% рассчитывают на сумму до 20 тысяч рублей, а 17% — от 40 до 60 тысяч рублей.
Чтобы заработать больше денег к праздникам треть (33%) опрошенных из Санкт-Петербурга берет дополнительную нагрузку на своем текущем рабочем месте. Каждый четвертый (24%) берет работу по совместительству, не требующую дополнительного обучения или квалификации (работа курьера, грузчика, водителя такси и пр.). Среди петербуржцев, занятых на подработках в декабре, большинство (45%) отметили, что выходят на работу по совместительству чаще всего в вечернее время или в выходные дни. При этом на январских праздниках 45% петербуржцев выбирают подработки в дневное время.
Главной мотивацией для подработок стало желание компенсировать высокие расходы на январских праздниках. 42% опрошенных признались, что боятся падения доходов в начале нового года. 22% подрабатывающих петербуржцев хотят просто хорошо отметить Новый год и купить желанные подарки для близких.
По мнению участников опроса, хороший подарок должен стоить от 4 до 6 тысяч рублей. Такого мнения придерживаются 38% работающих петербуржцев. При этом 39% опрошенных дарят подарки трем или четырем близким людям, а 24% — минимум пяти. Самой популярной категорией подарков стала одежда (25%). В топ-3 вошли также элементы декора (24%) и гаджеты (25%). Наименее популярным презентом стала косметика и парфюмерия (13%).
Интересно, что в ответ на дорогой подарок больше половины (53%) респондентов ожидают полной взаимности и такой же дорогой презент от близких (эквивалентный стоимости 4-6 тысяч рублей). Каждый восьмой (13%) опрошенный надеется получить подарок стоимостью свыше 8 тысяч рублей.