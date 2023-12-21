Коллекторы XXI века рассказали, как правильно выстраивать работу с должниками

Posted 21 декабря 2023, 07:08
Published 21 декабря 2023, 07:08
Modified 21 декабря 2023, 07:14
Updated 21 декабря 2023, 07:14
Представители коллекторского агентства «Право Онлайн» специально для Росбалта рассказали о том, как действуют коллекторы в наши дни и как правильно работать с должниками.
Поскольку сейчас в России активно развита система разнообразных микрофинансовых организаций, выдающих кредиты, есть расхожее мнение, что МФО и коллекторы работают сообща, чтобы увеличить собственную прибыль. Так ли это? Как вы считаете, почему это мнение до сих пор не изменилось? Как на самом деле происходит взаимодействие МФО и коллекторов?
Утверждение спорное, потому что со 100% уверенностью нельзя сказать, что все коллекторские компании так работают. Не будем исключать, что существуют практики, когда у собственников компании есть несколько бизнесов с разной спецификой, например, выдача займов и взыскание долгов. При этом коллекторское агентство имеет право сотрудничать не с одной МФО, а с несколькими. Работа с внешними долгами позволяет им чувствовать себя увереннее на рынке и не бояться, что в какой-то момент у «главного партнера», к примеру, отберут лицензию. Но в большинстве случаев схема работы иная: например, раннюю просрочку МФО отрабатывают самостоятельно, а на следующих этапах подключают к взысканию долга профессиональных коллекторов, у которых есть больше легальных инструментов для возврата долга. Сегодня практически все МФО привлекают к взысканию профессиональных коллекторов, работая с ними по агентской схеме или договору цессии.
Осуществляется ли какой-либо контроль коллекторских агентств со стороны государства? Действительно ли это залог «чистоплотности» коллекторов?
Как я уже говорила, все профессиональные коллекторские агентства работают в полном соответствии с №230-ФЗ. В нем даны четкие разъяснения и указания о способах и методах взаимодействия взыскателей с должниками. Несоблюдение требований закона влечет за собой не только большие штрафы и даже уголовную ответственность для коллекторов, но и отзыв лицензии у компании. Поэтому да, в значительной степени это является залогом «чистоплотности» работы коллекторских агентств.
Федеральная служба судебных приставов в текущем году увеличила объем профилактических мероприятий в отношении профучастников рынка взыскания. Зачем это нужно, как повлияло на коллекторский бизнес и взаимодействие между коллекторами и должниками?
На нашей компании это никак не отразилось, так как мы всегда четко соблюдаем требования действующего законодательства. Мы фиксируем положительную динамику трендов в отношении жалоб от должников и минимальные запросы со стороны судебных приставов.
Профилактические же мероприятия ФССП отразились на тех компаниях, которые своевременно не перестроились на полное соблюдение Федерального Закона №230. Но наш бизнес, к счастью, к ним не относится.