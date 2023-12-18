Каждое 12-е предприятий в РФ получило поддержку Корпорации МСП

В 2023 году регионами, лидирующими по количеству получателей поддержки от Корпорации МСП, стали Чукотский автономный округ (каждый третий предприниматель), Ненецкий автономный округ (каждый пятый предприниматель) и Магаданская область (каждый шестой представитель МСП). Среди крупных регионов лидируют Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, где каждый девятый предприниматель стал получателем такой поддержки.