Каждое 12-е предприятий в РФ получило поддержку Корпорации МСП

Posted 18 декабря 2023, 08:58
Published 18 декабря 2023, 08:58
Modified 16 января, 05:46
Updated 16 января, 05:46
Показатель вырос в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом, что стало возможным благодаря расширению охвата финансовыми программами, внедрению механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, развитию цифровой платформы МСП.РФ и увеличению квоты на закупки государственных компаний у субъектов малого и среднего бизнеса. Согласно стратегии развития Корпорации МСП, по результатам 2025 года каждый пятый предприниматель в Российской Федерации получит правительственную поддержку. Достичь этой цели удастся благодаря цифровизации мер господдержки и упрощению процедуры их получения, пишут РИА Новости.
В 2023 году регионами, лидирующими по количеству получателей поддержки от Корпорации МСП, стали Чукотский автономный округ (каждый третий предприниматель), Ненецкий автономный округ (каждый пятый предприниматель) и Магаданская область (каждый шестой представитель МСП). Среди крупных регионов лидируют Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, где каждый девятый предприниматель стал получателем такой поддержки.
Анализ Корпорации МСП показывает, что компании, воспользовавшиеся господдержкой, смогли нарастить доход на 19 процентов и увеличить занятость на 5 процентов. При этом компании, которые не получали поддержку от государства, увеличили доход на 6 процентов, но при этом на 3 процента сократили занятость.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что благодаря цифровизации государство сегодня имеет возможность предоставлять меры поддержки предпринимателям, исходя из анализа их деятельности. В прошлом году Корпорация МСП запустила цифровую платформу МСП.РФ, точно определяющую потребности каждой компании на конкретном этапе развития и предлагающую необходимую поддержку, подходящую именно этому бизнесу. В случае отказа пользователь платформы МСП.РФ знает причины такого решения и может оперативно исправить ошибки.
Напомним, что расширение государственной поддержки предпринимательства, в том числе через цифровизацию, предусматривает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Национальный проект курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.