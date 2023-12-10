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Posted 10 декабря 2023, 07:18

Published 10 декабря 2023, 07:18

Modified 10 декабря 2023, 07:31

Updated 10 декабря 2023, 07:31

Бастрыкин отреагировал на возможный снос домов в Петербурге из-за строительства моста

Бастрыкин отреагировал на возможный снос домов в Петербурге из-за строительства моста

10 декабря 2023, 07:18
Фото: 1MI.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет после размещенной в СМИ информации о планируемом сносе домов на проспекте Обуховской обороны, сообщили в Следкоме.

Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки озвученных горожанами фактов. Сами они хотят не допустить сноса зданий.

Жители домов на проспекте не согласны с тем, что им придется переехать в другое жилье. Они обратились к Бастрыкину с просьбой рассмотреть законность продажи земельных участков, ранее выбранных для возведения моста.

Напомним, что шестиполосный разводной мост через Неву планируется начать строить в конце 2023 года. Большой Смоленский мост должен будет соединить северные и южные районы города, обходя центр.

Строительство этого моста предполагает снос школы.

#Илья Протвинов
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