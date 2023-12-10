Бастрыкин отреагировал на возможный снос домов в Петербурге из-за строительства моста

Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки озвученных горожанами фактов. Сами они хотят не допустить сноса зданий.



Жители домов на проспекте не согласны с тем, что им придется переехать в другое жилье. Они обратились к Бастрыкину с просьбой рассмотреть законность продажи земельных участков, ранее выбранных для возведения моста.



Напомним, что шестиполосный разводной мост через Неву планируется начать строить в конце 2023 года. Большой Смоленский мост должен будет соединить северные и южные районы города, обходя центр.