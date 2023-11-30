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Posted 30 ноября 2023, 14:09

Published 30 ноября 2023, 14:09

Modified 30 ноября 2023, 14:17

Updated 30 ноября 2023, 14:17

Эксперт дала прогнозы по ключевой ставке на декабрь 2023 года

Эксперт дала прогнозы по ключевой ставке на декабрь 2023 года

30 ноября 2023, 14:09
Фото: 1MI.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова заявила, что на предстоящем заседании Центробанка могут в очередной раз повысить ключевую ставку.

Telegram-канал «Альфа-Инвестиции» пишет, что на заседании Центрального банка 15 декабря может быть принято решение о повышении ключевой ставки с 15% до 17%. Этот прогноз сообщила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Из-за последних данных об инфляции от Росстата, ее предыдущий базовый прогноз, который предполагал повышение ставки на 100 пунктов до 16%, пришлось пересмотреть.

Дело в том, что за неделю с 21 по 27 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,33%, после 0,2% на предыдущей неделе. Цены на продукты питания все еще быстро растут (+0,44% за неделю), но на этот раз также выросли и цены на услуги.

В октябре безработица достигла исторического минимума — всего 2,9%. Это положительно сказывается на зарплатах, которые за 9 месяцев поднялись на 7,4%. Увеличение доходов и высокие инфляционные ожидания стимулируют людей больше тратить, а это подгоняет инфляцию.

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#Илья Протвинов#Общество#Продукты питания#Траты#Центробанк#Рост#Эксперт
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