Эксперт дала прогнозы по ключевой ставке на декабрь 2023 года

Posted 30 ноября 2023, 14:09
Published 30 ноября 2023, 14:09
Modified 30 ноября 2023, 14:17
Updated 30 ноября 2023, 14:17
Telegram-канал «Альфа-Инвестиции» пишет, что на заседании Центрального банка 15 декабря может быть принято решение о повышении ключевой ставки с 15% до 17%. Этот прогноз сообщила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
Из-за последних данных об инфляции от Росстата, ее предыдущий базовый прогноз, который предполагал повышение ставки на 100 пунктов до 16%, пришлось пересмотреть.
Дело в том, что за неделю с 21 по 27 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,33%, после 0,2% на предыдущей неделе. Цены на продукты питания все еще быстро растут (+0,44% за неделю), но на этот раз также выросли и цены на услуги.
В октябре безработица достигла исторического минимума — всего 2,9%. Это положительно сказывается на зарплатах, которые за 9 месяцев поднялись на 7,4%. Увеличение доходов и высокие инфляционные ожидания стимулируют людей больше тратить, а это подгоняет инфляцию.