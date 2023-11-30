Эксперт дала прогнозы по ключевой ставке на декабрь 2023 года

Из-за последних данных об инфляции от Росстата, ее предыдущий базовый прогноз, который предполагал повышение ставки на 100 пунктов до 16%, пришлось пересмотреть.



Дело в том, что за неделю с 21 по 27 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,33%, после 0,2% на предыдущей неделе. Цены на продукты питания все еще быстро растут (+0,44% за неделю), но на этот раз также выросли и цены на услуги.