newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2023, 13:54

Published 30 ноября 2023, 13:54

Modified 30 ноября 2023, 14:05

Updated 30 ноября 2023, 14:05

Аналитики рассказали, что будет с курсом рубля в декабре 2023 года

Аналитики рассказали, что будет с курсом рубля в декабре 2023 года

30 ноября 2023, 13:54
Фото: 1MI.
Эксперты в области финансов рассказали, что может произойти с курсом рубля в декабре 2023 года, сообщает «Российская газета».

Российский рубль снова начал укрепляться по отношению к основным валютам. Например, 29 ноября в 19:00 МСК курс доллара США составил 88,55 рубля, что на 89 копеек меньше, чем в предыдущие торги. Евро, в свою очередь, обходился в 97,33 рубля. Многие специалисты прогнозируют значительное ослабление доллара в декабре и говорят о том, что скоро американская валюта будет стоить от 80 до 85 рублей.

Согласно прогнозам Дениса Буйволова, аналитика из компании «БКС Мир инвестиций», в декабре курс рубля не подвергнется значительным изменениям. Вероятность значительного отклонения доллара от текущего уровня в этом году невелика. Тем не менее, в начале следующего месяца есть шансы на незначительное ослабление российской валюты.

Эксперт в области финансов Александр Джиоев отмечает, что текущее укрепление рубля вызвано несколькими причинами, в том числе политикой Центрального Банка России. По его мнению, есть вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре.

«В случае, если такое произойдет, доллар может опуститься в диапазон 80-85 рублей. Утверждение Центробанком высокого уровня ключевой ставки в связи с инфляцией и низкими показателями дефицита бюджета, способствует этому. Стабильность рубля становится приоритетом для властей на ближайшую перспективу», — считает Джиоев.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов рассказал, что курс нацвалюты в декабре может колебаться в диапазоне 87-90 рублей за доллар.

Читайте также:
В Пулково задержали пассажира. который перевозил 15 087 незадекларированных долларовДоллар может упасть до 70 рублей к концу 2022 года – финансист
#Илья Протвинов#Общество#Финансы#Курс рубля#Доллар#Евро
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика