Аналитики рассказали, что будет с курсом рубля в декабре 2023 года

Российский рубль снова начал укрепляться по отношению к основным валютам. Например, 29 ноября в 19:00 МСК курс доллара США составил 88,55 рубля, что на 89 копеек меньше, чем в предыдущие торги. Евро, в свою очередь, обходился в 97,33 рубля. Многие специалисты прогнозируют значительное ослабление доллара в декабре и говорят о том, что скоро американская валюта будет стоить от 80 до 85 рублей.