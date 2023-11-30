Аналитики рассказали, что будет с курсом рубля в декабре 2023 года

Posted 30 ноября 2023, 13:54
Published 30 ноября 2023, 13:54
Modified 30 ноября 2023, 14:05
Updated 30 ноября 2023, 14:05
Российский рубль снова начал укрепляться по отношению к основным валютам. Например, 29 ноября в 19:00 МСК курс доллара США составил 88,55 рубля, что на 89 копеек меньше, чем в предыдущие торги. Евро, в свою очередь, обходился в 97,33 рубля. Многие специалисты прогнозируют значительное ослабление доллара в декабре и говорят о том, что скоро американская валюта будет стоить от 80 до 85 рублей.
Согласно прогнозам Дениса Буйволова, аналитика из компании «БКС Мир инвестиций», в декабре курс рубля не подвергнется значительным изменениям. Вероятность значительного отклонения доллара от текущего уровня в этом году невелика. Тем не менее, в начале следующего месяца есть шансы на незначительное ослабление российской валюты.
Эксперт в области финансов Александр Джиоев отмечает, что текущее укрепление рубля вызвано несколькими причинами, в том числе политикой Центрального Банка России. По его мнению, есть вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре.
«В случае, если такое произойдет, доллар может опуститься в диапазон 80-85 рублей. Утверждение Центробанком высокого уровня ключевой ставки в связи с инфляцией и низкими показателями дефицита бюджета, способствует этому. Стабильность рубля становится приоритетом для властей на ближайшую перспективу», — считает Джиоев.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов рассказал, что курс нацвалюты в декабре может колебаться в диапазоне 87-90 рублей за доллар.