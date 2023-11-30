79% петербуржцев воспринимают отечественные бренды одежды премиальными

Posted 30 ноября 2023, 16:17
Published 30 ноября 2023, 16:17
Modified 25 июля, 21:40
Updated 25 июля, 21:40
Абсолютное большинство (79%) считают продукцию отечественных брендов престижной.
Альтернативы полюбившимся западным брендам есть. Большинство петербуржцев (72%) не почувствовали ограничений или проблем в выборе одежды из-за ухода известных иностранных компаний. Больше половины (55%) опрошенных потребителей успешно переключились на альтернативные бренды одежды и обуви из Китая и других стран-партнеров России.
Каждый шестой (16%) покупатель выбирает реплики западных брендов. Предпочитают копии популярных производителей чаще всего мужчины (59%). И лишь 11% таких покупателей обращают внимание на качество подделки, а 25% выбирают реплику именно из-за известности бренда. Самой популярной категорией среди подделок у петербуржцев стали кроссовки — 28%. При этом четверть респондентов (29%) не готова платить за копию более 5 тысяч рублей.
Одежда и обувь отечественных брендов должна стоить значительно дешевле. Но покупать ее петербуржцы готовы даже из патриотических чувств — 23% опрошенных купили бы понравившуюся вещь из России, просто чтобы поддержать отечественный бизнес. Главный же аргумент в пользу покупки российского бренда — качество. 43% респондентов готовы купить одежду отечественного производства, если вещи будут выполнены из материалов высокого качества. За одну качественную вещь местного производителя 37% покупателей готовы заплатить до 10 тысяч рублей.
Интересно, что лишь для 10% опрошенных покупателей важно, чтобы отечественный бренд был известным. Большинство россиян (44%) могут вспомнить, как минимум, один популярный бренд одежды, созданный в России. В топ-3 торговых марок одежды по уровню спонтанного знания вошли Ostin (32%), Gloria Jeans (31%) и «Твоё» (28%).
Только 12% респондентов стараются покупать оригинальные товары западных брендов, недоступных в России. Из них каждый третий (35%) готов переплачивать за любимый бренд 20%-30%. В топ-3 марок, по которым скучают опрошенные, вошли Nike (23%), The North Face (20%) и Polo Ralph Lauren (18%). За один понравившийся товар этих брендов респонденты (58%) готовы заплатить от 20 до 40 тысяч рублей.