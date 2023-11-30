newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2023, 16:17

Published 30 ноября 2023, 16:17

Modified 25 июля, 21:40

Updated 25 июля, 21:40

79% петербуржцев воспринимают отечественные бренды одежды премиальными

79% петербуржцев воспринимают отечественные бренды одежды премиальными

30 ноября 2023, 16:17
Фото: 1MI.
По данным исследования* организаторов Форума новой модной индустрии Института Beinopen и Департамента по работе с сообществами VK, лишь 11% опрошенных потребителей из Санкт-Петербурга продолжают покупать одежду и обувь западных производителей даже по завышенной цене.

Абсолютное большинство (79%) считают продукцию отечественных брендов престижной.

Альтернативы полюбившимся западным брендам есть. Большинство петербуржцев (72%) не почувствовали ограничений или проблем в выборе одежды из-за ухода известных иностранных компаний. Больше половины (55%) опрошенных потребителей успешно переключились на альтернативные бренды одежды и обуви из Китая и других стран-партнеров России.

Каждый шестой (16%) покупатель выбирает реплики западных брендов. Предпочитают копии популярных производителей чаще всего мужчины (59%). И лишь 11% таких покупателей обращают внимание на качество подделки, а 25% выбирают реплику именно из-за известности бренда. Самой популярной категорией среди подделок у петербуржцев стали кроссовки — 28%. При этом четверть респондентов (29%) не готова платить за копию более 5 тысяч рублей.

Одежда и обувь отечественных брендов должна стоить значительно дешевле. Но покупать ее петербуржцы готовы даже из патриотических чувств — 23% опрошенных купили бы понравившуюся вещь из России, просто чтобы поддержать отечественный бизнес. Главный же аргумент в пользу покупки российского бренда — качество. 43% респондентов готовы купить одежду отечественного производства, если вещи будут выполнены из материалов высокого качества. За одну качественную вещь местного производителя 37% покупателей готовы заплатить до 10 тысяч рублей.

Интересно, что лишь для 10% опрошенных покупателей важно, чтобы отечественный бренд был известным. Большинство россиян (44%) могут вспомнить, как минимум, один популярный бренд одежды, созданный в России. В топ-3 торговых марок одежды по уровню спонтанного знания вошли Ostin (32%), Gloria Jeans (31%) и «Твоё» (28%).

Только 12% респондентов стараются покупать оригинальные товары западных брендов, недоступных в России. Из них каждый третий (35%) готов переплачивать за любимый бренд 20%-30%. В топ-3 марок, по которым скучают опрошенные, вошли Nike (23%), The North Face (20%) и Polo Ralph Lauren (18%). За один понравившийся товар этих брендов респонденты (58%) готовы заплатить от 20 до 40 тысяч рублей.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика