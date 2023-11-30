79% петербуржцев воспринимают отечественные бренды одежды премиальными

Каждый шестой (16%) покупатель выбирает реплики западных брендов. Предпочитают копии популярных производителей чаще всего мужчины (59%). И лишь 11% таких покупателей обращают внимание на качество подделки, а 25% выбирают реплику именно из-за известности бренда. Самой популярной категорией среди подделок у петербуржцев стали кроссовки — 28%. При этом четверть респондентов (29%) не готова платить за копию более 5 тысяч рублей.