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Posted 27 ноября 2023, 05:33

Published 27 ноября 2023, 05:33

Modified 27 ноября 2023, 05:38

Updated 27 ноября 2023, 05:38

Санкт-Петербург хотят лишить льготной ипотеки

Санкт-Петербург хотят лишить льготной ипотеки

27 ноября 2023, 05:33
Фото: 1MI.
Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил лишить Санкт-Петербург льготной ипотеки, сообщает «Парламентская газета».

За последние три года на первичном рынке жилья произошло почти вдвое удорожание квартир. Причиной стало введение программы льготной ипотеки, которая привлекла большую часть кредитов в столичные регионы России. Артамонов считает, что теперь необходимо продолжить эту программу, но уже в регионах, откуда люди уезжают в поисках лучшей жизни.

Для достижения этой цели можно использовать средства, которые будут свободны после окончания действия программы в экономически развитых территориях. Благодаря этому возможно будет предоставлять кредиты под три процента», — уточнил председатель Комитета.

Он добавил, что действие программы завершается в июле следующего года и ее стоит прекратить в Санкт-Петербурге и столице.

#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Жилье#Ипотека
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