Санкт-Петербург хотят лишить льготной ипотеки

За последние три года на первичном рынке жилья произошло почти вдвое удорожание квартир. Причиной стало введение программы льготной ипотеки, которая привлекла большую часть кредитов в столичные регионы России. Артамонов считает, что теперь необходимо продолжить эту программу, но уже в регионах, откуда люди уезжают в поисках лучшей жизни.



Для достижения этой цели можно использовать средства, которые будут свободны после окончания действия программы в экономически развитых территориях. Благодаря этому возможно будет предоставлять кредиты под три процента», — уточнил председатель Комитета.