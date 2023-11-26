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Posted 26 ноября 2023, 05:42

Published 26 ноября 2023, 05:42

Modified 26 ноября 2023, 05:45

Updated 26 ноября 2023, 05:45

В Петербурге продают квартиру площадью 11 «квадратов» за 3 млн рублей

В Петербурге продают квартиру площадью 11 «квадратов» за 3 млн рублей

26 ноября 2023, 05:42
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге площадь самой маленькой квартиры, которая находится в продаже, составляет 11 квадратных метров, следует из данных сервиса Cian.

Апартаменты-студия находятся на Лиговском проспекте, стоимость составляет 3,3 миллиона рублей. Владелец рассказал, что от площади Восстания и Московского вокзала идти около пяти минут.

«Это идеальный вариант для последующей прибыльной сдачи в аренду. Близость к вокзалу позволит апартаментам быть заселенными по максимуму в любое время года», — говорится в объявлении.

Продавец добавил, что при таком местоположении апартаменты с каждым годом будут только дорожать. Само помещение расположено на первом этаже здания.

На опубликованной фотографии видно, что в студии поместились тумбочка и кровать.

#Илья Протвинов
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