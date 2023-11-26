В Петербурге продают квартиру площадью 11 «квадратов» за 3 млн рублей

Posted 26 ноября 2023, 05:42
Published 26 ноября 2023, 05:42
Modified 26 ноября 2023, 05:45
Updated 26 ноября 2023, 05:45
Апартаменты-студия находятся на Лиговском проспекте, стоимость составляет 3,3 миллиона рублей. Владелец рассказал, что от площади Восстания и Московского вокзала идти около пяти минут.
«Это идеальный вариант для последующей прибыльной сдачи в аренду. Близость к вокзалу позволит апартаментам быть заселенными по максимуму в любое время года», — говорится в объявлении.
Продавец добавил, что при таком местоположении апартаменты с каждым годом будут только дорожать. Само помещение расположено на первом этаже здания.
На опубликованной фотографии видно, что в студии поместились тумбочка и кровать.