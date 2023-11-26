Стоимость «СКА Арены» согласно госэкспертизе составила примерно 60 млрд рублей

«Предстоит провести тестирование всех инженерных систем. Эта арена является одной из передовых по технологиям. Медиакуб имеет площадь 850 „квадратов“, что делает его одним из крупнейших в Европе. Я надеюсь, что на данном этапе все пройдет успешно», — пишет издание со ссылкой на слова Сватковского.