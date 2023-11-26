newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2023, 17:26

Published 26 ноября 2023, 17:26

Modified 26 ноября 2023, 17:35

Updated 26 ноября 2023, 17:35

Стоимость «СКА Арены» согласно госэкспертизе составила примерно 60 млрд рублей

Стоимость «СКА Арены» согласно госэкспертизе составила примерно 60 млрд рублей

26 ноября 2023, 17:26
Фото: 1MI.
Стоимость «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, по оценкам государственной экспертизы, приближается к 60 миллиардам рублей, объявил глава арены Дмитрий Сватковский.

РИА «Новости» пишет, что 3 ноября было получено разрешение на эксплуатацию комплекса общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров, который станет самым большим хоккейным стадионом в мире и способен вместить 21,5 тысячи зрителей.

«Предстоит провести тестирование всех инженерных систем. Эта арена является одной из передовых по технологиям. Медиакуб имеет площадь 850 „квадратов“, что делает его одним из крупнейших в Европе. Я надеюсь, что на данном этапе все пройдет успешно», — пишет издание со ссылкой на слова Сватковского.

Предыдущая арена, СКК «Петербургский», была построена для Олимпийских игр 1980 года и не отвечала современным требованиям.

Новая арена строилась в течение 36 месяцев. К комплексу площадью 182 тысяч квадратных метров относятся ледовая арена, малый каток, бассейн, тренажерные залы и большая зона для команды СКА. Также в этом месте будут проводиться различные концерты.

#Илья Протвинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика