Стоимость «СКА Арены» согласно госэкспертизе составила примерно 60 млрд рублей

Posted 26 ноября 2023, 17:26
Published 26 ноября 2023, 17:26
Modified 26 ноября 2023, 17:35
Updated 26 ноября 2023, 17:35
РИА «Новости» пишет, что 3 ноября было получено разрешение на эксплуатацию комплекса общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров, который станет самым большим хоккейным стадионом в мире и способен вместить 21,5 тысячи зрителей.
«Предстоит провести тестирование всех инженерных систем. Эта арена является одной из передовых по технологиям. Медиакуб имеет площадь 850 „квадратов“, что делает его одним из крупнейших в Европе. Я надеюсь, что на данном этапе все пройдет успешно», — пишет издание со ссылкой на слова Сватковского.
Предыдущая арена, СКК «Петербургский», была построена для Олимпийских игр 1980 года и не отвечала современным требованиям.
Новая арена строилась в течение 36 месяцев. К комплексу площадью 182 тысяч квадратных метров относятся ледовая арена, малый каток, бассейн, тренажерные залы и большая зона для команды СКА. Также в этом месте будут проводиться различные концерты.