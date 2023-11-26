newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2023, 04:22

Published 26 ноября 2023, 04:22

Modified 26 ноября 2023, 04:27

Updated 26 ноября 2023, 04:27

Раскрыта причина смерти снявшейся в фильме «Бумбараш» актрисы из Петербурга

Раскрыта причина смерти снявшейся в фильме «Бумбараш» актрисы из Петербурга

26 ноября 2023, 04:22
Фото: 1MI.
Ушла из жизни известная актриса Наталия Дмитриева из Санкт-Петербурга, заслуженная артистка России, сообщает Молодежный театр на Фонтанке.

Актриса умерла 25 ноября, она долгое время страдала от тяжелой болезни.

«Ее уход является большой потерей для нашего театра. Наталия была редким примером актрисы, для которой ее профессия была настоящим призванием. Она всегда чувствовала ответственность за то, что передавала на сцене — мысли и эмоции своих героинь. Ее роли в Молодежном театре на Фонтанке останутся навсегда в истории нашего театра, где она работала целых 43 года», — уточнил коллектив.

Отмечается, что она не только любила театр — она была также актрисой кино. Многие поколения зрителей помнят ее по роли Варвары в фильме «Бумбараш».

«Наталия Дмитриева была не только талантливой актрисой, но и очень образованной и интересующейся многими вещами личностью», — отметили в театре.

#Илья Протвинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика