Раскрыта причина смерти снявшейся в фильме «Бумбараш» актрисы из Петербурга

Актриса умерла 25 ноября, она долгое время страдала от тяжелой болезни.



«Ее уход является большой потерей для нашего театра. Наталия была редким примером актрисы, для которой ее профессия была настоящим призванием. Она всегда чувствовала ответственность за то, что передавала на сцене — мысли и эмоции своих героинь. Ее роли в Молодежном театре на Фонтанке останутся навсегда в истории нашего театра, где она работала целых 43 года», — уточнил коллектив.



Отмечается, что она не только любила театр — она была также актрисой кино. Многие поколения зрителей помнят ее по роли Варвары в фильме «Бумбараш».



«Наталия Дмитриева была не только талантливой актрисой, но и очень образованной и интересующейся многими вещами личностью», — отметили в театре.