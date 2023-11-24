В Санкт-Петербурге разработали первую антивейп-систему

Электронное устройство, похожее на Bluetooth-колонку, имеет функцию анализа воздуха на предмет наличия глицерина и пропиленгликоля — основных ингредиентов жидкости для вейпинга. Прибор передает полученную информацию на сервер для дальнейшей обработки и отправки на гаджет пользователя.



Главный инженер проекта рассказал изданию о причинах создания данного устройства: «Мы решили разработать этот прибор, так как нам было известно о несчастных случаях, связанных с использованием электронных сигарет».



В первую очередь этот прибор будет использоваться учителями и преподавателями, которые смогут отслеживать курение электронных сигарет в школах и вузах. Устройство подключается к Wi-Fi-сети учебного заведения и затем отправляет полученную информацию на серверы Telegram через интернет.



На данный момент разработка проходит стадию тестирования.