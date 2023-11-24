В Санкт-Петербурге разработали первую антивейп-систему

Posted 24 ноября 2023, 08:29
Published 24 ноября 2023, 08:29
Modified 24 ноября 2023, 08:33
Updated 24 ноября 2023, 08:33
Электронное устройство, похожее на Bluetooth-колонку, имеет функцию анализа воздуха на предмет наличия глицерина и пропиленгликоля — основных ингредиентов жидкости для вейпинга. Прибор передает полученную информацию на сервер для дальнейшей обработки и отправки на гаджет пользователя.
Главный инженер проекта рассказал изданию о причинах создания данного устройства: «Мы решили разработать этот прибор, так как нам было известно о несчастных случаях, связанных с использованием электронных сигарет».
В первую очередь этот прибор будет использоваться учителями и преподавателями, которые смогут отслеживать курение электронных сигарет в школах и вузах. Устройство подключается к Wi-Fi-сети учебного заведения и затем отправляет полученную информацию на серверы Telegram через интернет.
На данный момент разработка проходит стадию тестирования.