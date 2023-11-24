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Posted 24 ноября 2023, 08:29

Published 24 ноября 2023, 08:29

Modified 24 ноября 2023, 08:33

Updated 24 ноября 2023, 08:33

В Санкт-Петербурге разработали первую антивейп-систему

В Санкт-Петербурге разработали первую антивейп-систему

24 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге научные специалисты разработали новый прибор с целью борьбы с вейпингом, сообщают «Известия».

Электронное устройство, похожее на Bluetooth-колонку, имеет функцию анализа воздуха на предмет наличия глицерина и пропиленгликоля — основных ингредиентов жидкости для вейпинга. Прибор передает полученную информацию на сервер для дальнейшей обработки и отправки на гаджет пользователя.

Главный инженер проекта рассказал изданию о причинах создания данного устройства: «Мы решили разработать этот прибор, так как нам было известно о несчастных случаях, связанных с использованием электронных сигарет».

В первую очередь этот прибор будет использоваться учителями и преподавателями, которые смогут отслеживать курение электронных сигарет в школах и вузах. Устройство подключается к Wi-Fi-сети учебного заведения и затем отправляет полученную информацию на серверы Telegram через интернет.

На данный момент разработка проходит стадию тестирования.

#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Telegram#Антивейп-система#Вейпинг#Bluetooth-колонка#Глицерин#Пропиленгликоль#Электронная сигарета#Учителя#Преподаватели#Школы#Вузы#Wi-Fi-сеть#Тестирование
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