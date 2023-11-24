Тариф на вывоз мусора хотят уменьшить для жителей многоэтажек в Петербурге

Уже разработан проект распоряжения «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов…».



Для жильцов многоквартирных домов изменение практически не заметно, так как теперь ежегодно с одного квадратного метра появляется 0,077 кубических метра отходов (ранее — 0,079 «куба»). Для владельцев частных домов показатель возрос с 3,96 до 4,02 кубических метров.



Изменения также затронули коммерческие объекты. В бизнес-центрах количество мусора уменьшилось с 1,428 кубических метра до 1,394, а в магазинах с 0,36 до 0,26.