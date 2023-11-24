newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2023, 09:33

Published 24 ноября 2023, 09:33

Modified 24 ноября 2023, 09:39

Updated 24 ноября 2023, 09:39

Тариф на вывоз мусора хотят уменьшить для жителей многоэтажек в Петербурге

Тариф на вывоз мусора хотят уменьшить для жителей многоэтажек в Петербурге

24 ноября 2023, 09:33
Фото: Midjourney.
В Петербурге планируется установить новые нормы накопления отходов, что приведет к снижению оплаты для владельцев квартир, сообщает 78.ру.

Уже разработан проект распоряжения «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов…».

Для жильцов многоквартирных домов изменение практически не заметно, так как теперь ежегодно с одного квадратного метра появляется 0,077 кубических метра отходов (ранее — 0,079 «куба»). Для владельцев частных домов показатель возрос с 3,96 до 4,02 кубических метров.

Изменения также затронули коммерческие объекты. В бизнес-центрах количество мусора уменьшилось с 1,428 кубических метра до 1,394, а в магазинах с 0,36 до 0,26.

Напомним, что с июля 2024 года увеличится размер платы за услуги ЖКХ, в том числе в Ленинградской области.

#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика