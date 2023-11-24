Миграционные законы хотят изменить в Петербурге из-за «резиновых» квартир

Posted 24 ноября 2023, 09:22
Published 24 ноября 2023, 09:22
Modified 24 ноября 2023, 09:30
Updated 24 ноября 2023, 09:30
В состав группы могут войти члены комиссии и представители Следкома. При необходимости будут привлекаться и сотрудники других организаций.
В частности, на проведенном совещании затронули ситуации с мигрантами, которые, по мнению депутатов, возникают из-за несовершенства законов. Например, фиктивные браки для получения гражданства или регистрация иностранцев в «резиновых» квартирах, где хозяева безнаказанно регистрируют большое количество приезжих из-за рубежа.
«После получения гражданства, иностранцы не спешат ставать на воинский учет. Эти проблемы также требуют решения. Комиссия имеет большой опыт сотрудничества с СК, прокуратурой и другими организациями», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все приезжие должны соблюдать законы РФ.