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Posted 24 ноября 2023, 09:22

Published 24 ноября 2023, 09:22

Modified 24 ноября 2023, 09:30

Updated 24 ноября 2023, 09:30

Миграционные законы хотят изменить в Петербурге из-за «резиновых» квартир

Миграционные законы хотят изменить в Петербурге из-за «резиновых» квартир

24 ноября 2023, 09:22
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге поступило предложение создать рабочую группу по улучшению миграционного законодательства, сообщили в Заксобрании города.

В состав группы могут войти члены комиссии и представители Следкома. При необходимости будут привлекаться и сотрудники других организаций.

В частности, на проведенном совещании затронули ситуации с мигрантами, которые, по мнению депутатов, возникают из-за несовершенства законов. Например, фиктивные браки для получения гражданства или регистрация иностранцев в «резиновых» квартирах, где хозяева безнаказанно регистрируют большое количество приезжих из-за рубежа.

«После получения гражданства, иностранцы не спешат ставать на воинский учет. Эти проблемы также требуют решения. Комиссия имеет большой опыт сотрудничества с СК, прокуратурой и другими организациями», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все приезжие должны соблюдать законы РФ.

#Илья Протвинов#Общество#Прокуратура#Петербург#Гражданство
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