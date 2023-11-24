Миграционные законы хотят изменить в Петербурге из-за «резиновых» квартир

В частности, на проведенном совещании затронули ситуации с мигрантами, которые, по мнению депутатов, возникают из-за несовершенства законов. Например, фиктивные браки для получения гражданства или регистрация иностранцев в «резиновых» квартирах, где хозяева безнаказанно регистрируют большое количество приезжих из-за рубежа.