Исследование Tiburon Research: петербуржцы чаще других россиян пользуются зонтами

Posted 24 ноября 2023, 14:29
Published 24 ноября 2023, 14:29
Modified 25 июля, 21:47
Updated 25 июля, 21:47
Почти половина россиян (49%) проверяют прогноз погоды раз в день, а более четверти опрошенных (28%) делают это несколько раз за день. При этом более половины респондентов (56%) не доверяют прогнозам на длительный период.
Россияне, которые смотрят прогноз по несколько раз в день, чаще сравнивают прогнозы в нескольких источниках и на разных устройствах. Для онлайн-проверки погоды 90% россиян используют смартфон или планшет с установленным приложением прогноза погоды. Еще четверть отслеживают погоду с компьютера или ноутбука. Больше половины россиян чаще всего используют сервисы Яндекс Погода (51%) и Gismeteo (22%) для просмотра прогнозов. При этом каждый пятый участник исследования отметил, что регулярно использует «карту осадков» для проверки дождей в течение дня.
При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще, чем в других регионах, носят зонт независимо от погоды. В Краснодаре и регионах Северо-Кавказского ФО зонт почти не используют. Интересно, что один из семи россиян вообще не имеет зонта. Чаще всего это мужчины и люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Главные показатели, на которые смотрят при проверке прогноза, — температура и осадки. Реже обращают внимание на то, как ощущается температура, облачность, скорость и направление ветра. Более специфичные показатели, такие как продолжительность светового дня, график температуры, давление, УФ-индекс и индекс качества воздуха россияне склонны проверять при необходимости — например, если идут в поход, на хайкинг или занимаются водными видами спорта.
Влияние погоды на здоровье
Погода оказывает влияние и на самочувствие россиян: 64% респондентов отмечают, что погода скорее или зачастую влияет на их настроение и эмоциональное состояние. При этом 36% россиян считают себя метеозависимыми, но не испытывают от этого неприятных ощущений. Еще 28% метеозависимых жителей России отмечают, что плохая погода доставляет им значительный дискомфорт.
Больше такому влиянию подвержены женщины и молодежь в возрасте до 34 лет — тогда как люди в возрасте от 35 до 55 лет чаще отмечают, что даже при наличии метеозависимости они не испытывают особого дискомфорта.
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*Российская исследовательская компания Tiburon Research опросила более 1200 респондентов в возрасте 18–55 лет, которые смотрят прогноз погоды несколько раз в месяц или чаще. Цель исследования — выяснить, как и где россияне узнают о прогнозе погоды, на какие критерии обращают внимание и верят ли в погодные приметы.