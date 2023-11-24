Исследование Tiburon Research: петербуржцы чаще других россиян пользуются зонтами

Россияне, которые смотрят прогноз по несколько раз в день, чаще сравнивают прогнозы в нескольких источниках и на разных устройствах. Для онлайн-проверки погоды 90% россиян используют смартфон или планшет с установленным приложением прогноза погоды. Еще четверть отслеживают погоду с компьютера или ноутбука. Больше половины россиян чаще всего используют сервисы Яндекс Погода (51%) и Gismeteo (22%) для просмотра прогнозов. При этом каждый пятый участник исследования отметил, что регулярно использует «карту осадков» для проверки дождей в течение дня.